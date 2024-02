4 trang phục nên diện thường xuyên trong năm mới

Để giúp nâng hạng phong cách thời trang trong năm mới, hướng tới hình ảnh quý cô sang chảnh và duyên dáng, phái đẹp nên dành sự đầu tư nhất định cho những item chất lượng thay vì đua theo mốt hay cố ép mình vào những style không phù hợp.

Dưới đây là loạt item thời trang bạn gái nên ưu tiên để có diện mạo chỉn chu, xinh xắn nhất. Đây đều là những item không đòi hỏi nhiều công sức phối đồ cũng như đảm bảo vẻ đẹp vượt thời gian.

Váy áo màu sắc tươi sáng, trang nhã

Không phải váy áo màu tối – vẫn được coi là “công cụ” che giấu khuyết điểm hình thể hay trang phục màu nổi bật, rực rỡ, mà chính các thiết kế mang gam màu tươi sáng, trang nhã mới là mục tiêu hướng tới của bạn gái trong năm nay. Một chiếc đầm liền thân màu hồng nhạt, set váy áo màu xanh dịu mắt, áo khoác vàng pastel…, các thiết kế này không chỉ mang tới cảm giác dễ chịu, ôn hòa cho người ngắm mà còn giúp người mặc trở nên duyên dáng, thanh lịch bất kể tuổi tác. Nếu không thể xác định rõ ràng phong cách mình muốn theo đuổi, những lựa chọn màu sắc kể trên chắc chắn sẽ không bao giờ khiến bạn hối hận.

Thiết kế tối giản, vừa vặn với cơ thể

Hãy tạm quên những chiếc váy dáng suông rộng thùng thình hay quần baggy, áo độn vai quá khổ so với cơ thể. Năm nay, các thiết kế tối giản, được may vừa vặn với cơ thể hứa hẹn lên ngôi và giữ vững vị trí trong lòng các tín đồ yêu thời trang. Trang phục vừa vặn, tối giản vừa giúp dáng vóc trở nên cân đối, vừa tạo cảm giác gọn gàng, thích hợp diện trong nhiều hoàn cảnh. So với các thiết kế dáng rộng, oversize hay quá kiểu cách, cầu kỳ, các thiết kế dạng này giàu tính ứng dụng và dễ tương thích với nhiều vóc dáng hơn hẳn.

Trang phục mang lại cảm giác thoải mái

Một trang phục dù đẹp đến đâu nhưng không mang lại sự thoải mái khi khoác lên cơ thể cũng không nên được tái sử dụng. Những chiếc đầm khiến bạn phải hóp chặt bụng không dám thở, những chiếc áo blouse bồng bềnh nhưng cọ xát vào da gây ngứa ngáy hay quần skinny jeans không co giãn khiến đôi chân bạn như bị bó lại… Hãy nói lời tạm biệt với những item này và thay thế bằng những trang phục chất lượng hơn, hứa hẹn giúp bạn thoải mái đi đứng, vận động dù diện cả ngày. Khi bạn tự tin và thoải mái, những gì bạn khoác lên người sẽ tự tỏa sáng.

Item mang tính “kinh điển”

Năm mới, đừng “ném tiền qua cửa sổ” bằng cách chạy đua theo mốt nữa. Hãy đầu tư vào các item mang tính kinh điển như áo blazer, set đồ tweed, sơ mi basic… Tuy không thực sự bắt mắt song những trang phục này luôn an toàn và dễ tính. Chúng có thể mix linh hoạt với nhau, với các item khác và giúp bạn sở hữu những outfit không điểm trừ. Nếu muốn hòa theo xu hướng, hãy đầu tư một cách thận trọng, chừng mực bởi những món theo mốt thường không tồn tại quá một mùa.

