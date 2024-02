4 kiểu chân váy đang mốt nhưng bạn nên cân nhắc

Vẫn được đánh giá là item giàu tính ứng dụng song thực tế, không phải kiểu chân váy nào cũng tôn dáng tốt và dễ mix đồ.

Không ít thiết kế dù hợp mốt, được lăng xê nhiệt tình song khiến người mua thất vọng khi mang về, bởi lẽ chúng khá kén dáng và đòi hỏi khả năng mix match thật linh hoạt.

Dưới đây là 4 mẫu chân váy đang được nhiều bạn gái yêu thích song hãy cân nhắc nếu bạn không có vóc người cân đối cũng như sẵn sàng thử sức với những kiểu phối đồ mới lạ.

Chân váy bất đối xứng

So với những thiết kế truyền thống, trang phục bất đối xứng được coi là bước nhanh nhất giúp làm mới phong cách của bạn gái. Tuy nhiên, đây vẫn là một thách thức đối với những người quen kiểu ăn mặc an toàn, chỉn chu. Với chân váy bất đối xứng, chúng còn dễ khiến bạn trông thấp đi đáng kể so với các thiết kế tối giản. Muốn diện đẹp chân váy bất đối xứng, tỷ lệ cơ thể của bạn phải khá cân đối. Ngoài ra, nếu mix không khéo, chân váy bất đối xứng còn khiến bạn trở nên luộm thuộm. Nếu chưa sẵn sàng với thiết kế phá cách này, hãy cứ mặc những kiểu váy thông thường, hợp với dáng người bạn.

Chân váy đuôi cá

Nổi tiếng là thiết kế chân váy giúp tôn tạo đường cong cho phái đẹp, song điều ấy chỉ đúng khi chân váy đuôi cá được mặc bởi những cô nàng có vòng hai nhỏ nhắn và vòng ba đầy đặn. Nếu bạn sở hữu vòng eo “bánh mỳ”, hông hẹp hoặc bị lõm, châ váy đuôi cá chẳng những không giúp bạn cải thiện số đo mà còn tố cáo tất cả những khuyết điểm bạn đang có. Thay vì chân váy đuôi cá, hãy diện chân váy chữ A, chân váy xếp ly. Đó đều là những thiết kế quen thuộc, có khả năng “nịnh” dáng tốt hơn hẳn phom đuôi cá.

Chân váy lụa satin

Chất liệu lụa satin vốn rất sang trọng, nền nã song khi được may thành chân váy, chúng gây kha khá bất tiện cho người mặc bởi đặc trưng mỏng và mềm. Chất vải quá mềm dễ khiến trang phục này tệp vào cơ thể, để lộ những điểm nhạy cảm nếu không khéo mix đồ hay đi đứng sai tư thế. Thay vì chân váy lụa satin, bạn gái nên chọn những chất liệu dày dặn hơn để đảm bảo duyên dáng khi đứng ngồi. Nếu vẫn muốn mặc chân váy lụa satin hoặc các chất liệu mềm mỏng tương tự, hãy mix với áo dáng dài hoặc chọn váy màu tối để an toàn hơn.

Chân váy sequin

Các thiết kế có đính sequin luôn có một vẻ cuốn hút rất đặc biệt. Chân váy sequin cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thiết kế lóng lánh dạng này thường chỉ hợp với các bữa tiệc, các sự kiện buổi tối hơn là mặc thường ngày. Ngoài ra, phần sequin đính kết cũng gây một vài bất tiện nếu bạn gái diện thường xuyên. Chúng rất dễ bị hư hỏng nếu bạn không cẩn thận. Một trang phục vừa đòi hỏi việc bảo quản, đi đứng nhẹ nhàng, vừa không phù hợp với việc diện đi làm hoặc xuống phố ban ngày chắc chắn là thứ bạn nên cân nhắc kỹ trước khi mua.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]