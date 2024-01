4 dáng váy giúp bạn khoe trọn lợi thế hình thể

Phụ nữ sở hữu chiếc cổ thon thả cùng xương quai xanh mảnh mai được coi là những đặc điểm góp phần tạo nên sự quyến rũ. Đặc điểm hình thể này cũng giúp phái đẹp dễ dàng hơn trong việc lựa chọn các trang phục kiệm vải, sexy, đặc biệt là các thiết kế thời trang có phần cổ rộng, cổ sâu.

Nếu may mắn có được đặc điểm hình thể vạn người mê nói trên, bạn nhất định đừng bỏ qua 4 kiểu váy đầy duyên dáng, nữ tính dưới đây:

Váy trễ vai

Các trang phục kiểu off shoulder (trễ vai) nói chung và những chiếc đầm liền thân trễ vai nói riêng luôn có một sức hút nhất định với phái đẹp. Chúng mang tới vẻ gợi cảm, giúp khoe bờ vai mềm mại cùng chiếc cổ thon thả, xương quai xanh đầy cuốn hút, tăng thêm độ nữ tính, sang trọng cho người mặc. Các mẫu đầm trễ vai thường được may với dáng ôm sát, do đó tôn luôn đường cong, rất hợp với các bạn gái tự tin vào số đo ba vòng. Hãy ưu tiên váy trễ vai có độ dài trên gối để tăng độ trẻ trung, kết hợp với boot dài để có set đồ vừa ấm áp, vừa tôn dáng.

Váy cổ rộng thắt dây

Hòa theo những chiếc áo blouse thắt dây đang thịnh hành là các thiết kế váy liền với phần cổ rộng và dây thắt hờ hững. So với váy trễ vai, thiết kế này có phần kín đáo, dịu dàng hơn song vẫn không kém phần quyến rũ, thu hút. Nếu váy trễ vai phô diễn tối đa đôi bờ vai nhỏ nhắn của người mặc thì với váy cổ rộng thắt dây, các bạn gái không sở hữu bờ vai mảnh dẻ cũng có thể yên tâm khoác lên mình. Phần cổ rộng giúp thu gọn bờ vai, tạo cảm giác vai nhỏ nhắn hơn trong khi xương quai xanh và chiếc cổ cao vẫn được khoe một cách ý nhị.

Váy lệch vai

Năm nay, các thiết kế bất đối xứng từ áo đến váy đều được lăng xê một cách nhiệt tình, chứng tỏ sự quay trở lại của một xu hướng không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Váy liền bất đối xứng phổ biến nhất là kiểu có phần vai lệch, bên thấp bên cao giúp người mặc trông vừa cá tính vừa gợi cảm. Đặc biệt, kiểu váy này thường được may từ chất liệu co giãn như thun, len, do đó phần vai lệch có thể tùy chỉnh độ trễ nải theo ý thích của các quý cô. Muốn item này trở nên thanh lịch, nền nã hơn, hãy chọn các gam màu trung tính vừa lịch sự, vừa “hack” dáng hiệu quả.

Váy cổ bẻ

Váy cổ bẻ giống như cổ áo sơ mi luôn được phái đẹp yêu thích bởi không quá kiệm vải song vẫn có độ quyến rũ vừa phải. Với các cô nàng yêu phong cách nhẹ nhàng, không muốn khoe cơ thể quá mức ngoài phần xương quai xanh lợi thế, đây được coi là gợi ý hoàn hảo. Phái đẹp có thể lựa chọn các thiết kế có thêm phần cúc cài để dễ bề tùy chỉnh độ kín đáo hoặc độ hở của cổ váy một cách linh hoạt. Đây là thiết kế duy nhất trong danh sách bạn có thể diện cả đi chơi lẫn đi làm nếu chọn chất liệu liệu dày dặn và màu sắc váy nhã nhặn.

Nguồn: [Link nguồn]