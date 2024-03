11 mẫu nhí Việt Nam sẵn sàng chinh phục tuần lễ thời trang Thượng Hải

11 mẫu nhí Việt sẽ trình diễn 60 bộ trang phục tại Shanghai Fashion Week AW24 KIDSWEAR

Nếu là một người yêu thời trang và luôn cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất bạn không thể không nhắc đến Shanghai Fashion Week, thánh địa thời trang của Châu Á. Lần đầu tiên, một nhà mốt thời trang thiết kế trẻ em cao cấp Việt Nam tham dự Tuần lễ thời trang Thượng Hải.

Show diễn mang chủ đề “Mộng Hoa Như Mộng”, gồm 4 bộ sưu tập mới nhất: "12 Mùa Hoa - Flower Fairies" - hội tụ vẻ đẹp của những loài hoa khoe sắc và "Ả Đào Thị - Mademoiselle A Dao" - câu chuyện về cảm xúc và cảm hứng sâu sắc từ trang phục mang đậm hồn Việt xưa.

Bên cạnh đó là các bộ sưu tập mang tên: BST Nàng thơ, BST Dạ Đàm 2024.

NTK Vũ Lan Anh chia sẻ: “Bên cạnh bốn kinh đô thời trang: New York, London, Milan và Paris là “cái nôi” của những xu hướng thời trang thế giới thì không thể không nhắc đến Shanghai Fashion Week. Việc đưa thương hiệu của chúng tôi mà đại diện là những mẫu nhí, mẫu teen tài năng đến từ Việt Nam trình diễn tại đây mở ra cho tôi một hi vọng quảng bá văn hoá Việt Nam và tiếp bước cho một thế hệ mẫu nhí tiềm năng vững bước trên con đường đi tới làng mốt quốc tế.”

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Shanghai Fashion Week AW24 KIDSWEAR, chị Lan Anh đã có những tìm tòi và sáng tạo để quảng bá văn hoá Việt mà không quên sự hội nhập với xu hướng thời trang thế giới bởi sự hiện đại, tính ứng dụng cao.

Theo đó, chị mang tới tuần lễ những thiết kế đầy sự mộng mơ và không kém phần kiêu kỳ với chủ đề “Mộng Hoa Như Mộng”, gồm 4 bộ sưu tập mới nhất: "12 Mùa Hoa - Flower Fairies" - hội tụ vẻ đẹp của những loài hoa khoe sắc và "Ả Đào Thị - Mademoiselle A Dao" - câu chuyện về cảm xúc và cảm hứng sâu sắc từ trang phục mang đậm hồn Việt xưa. Bên cạnh đó là các BST: BST Nàng thơ, BST Dạ Đàm 2024.

Sẽ có 11 mẫu nhí Việt tham sự trình diễn 60 bộ trang phục tại Shanghai Fashion Week AW24 KIDSWEAR. Phải kể đến những cái tên như: An Cát Diệp, Cát Nhiên Kha, JiJi Cát Tường, Nguyễn Ngọc An Nhi, Sam Bảo Anh, Gabi Tâm An, Huỳnh Thanh Như, Ngô Thảo Linh, Tôm Bảo Hân và bé 宁武子汐 (XiXi) người mẫu nhí lai Việt Trung đang sinh sống tại Trung Quốc.

Từ những đường nét cổ điển đến sự kết hợp màu sắc hài hòa, mỗi mẫu thiết kế của “Mộng Hoa Như Mộng” đều là sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp truyền thống và phong cách hiện đại. Mỗi chi tiết trên từng bộ trang phục đều được lựa chọn và thiết kế với tâm hồn của những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện dân gian và niềm khắc khoải với hình ảnh chốn kinh kỳ xưa của đất Việt.

Đội ngũ thiết kế, ý tưởng sáng tạo, model nhí, makeup... đã dành nhiều giờ làm việc nhằm đem đến những bộ sưu tập hoàn hảo nhất mang tinh thần và vẻ đẹp Việt Nam đến với thế giới thời trang, với đam mê thể hiện bản sắc văn hoá, sự hội nhập trong thiết kế thời trang và bản lĩnh của những mẫu nhí tham dự sự kiện.

