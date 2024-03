Xuất hiện smartphone đầu tiên tích hợp ví blockchain, giá 2,5 triệu đồng

Ninety Eight (một start-up trong lĩnh vực blockchain) vừa giới thiệu smartphone tích hợp ví blockchain đầu tiên có tên JamboPhone. Sản phẩm này do Ninety Eight hợp tác với thương hiệu Jambo để sản xuất, đã tung ra thị trường với giá từ 99 USD (khoảng 2,5 triệu đồng).

Điện thoại thông minh JamboPhone.

Jambo được biết đến là công ty có trụ sở tại châu Phi, giàu kinh nghiệm trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cho Web3 tại các thị trường mới nổi. Thương vụ hợp tác lần này của hai thương hiệu hứa hẹn sẽ thúc đẩy việc phổ cập blockchain tại các thị trường đang phát triển, bắt đầu từ Việt Nam và mở rộng ra các nước trong khu vực châu Á.

Điểm đặc biệt trên JamboPhone đến từ việc smartphone này được tích hợp mặc định ứng dụng ví blockchain Coin98 Super Wallet. Với JamboPhone tích hợp Coin98 Super Wallet, Ninety Eight kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phổ cập các ứng dụng blockchain và các ứng dụng phi tập trung (Dapps) cho người dùng.

Sự ra đời của smartphone đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong kỷ nguyên Internet. Nhờ smartphone, hàng tỷ người dùng có cơ hội tiếp cận Internet, điều mà trước đây chỉ những người dùng có điều kiện sở hữu máy tính đắt tiền mới có thể làm được.

"Tại Ninety Eight, chúng tôi tin rằng công nghệ Web3 có tiềm năng thay đổi cuộc sống và thúc đẩy tài chính toàn diện trên quy mô toàn cầu. Bằng cách hợp tác với Jambo, chúng tôi đang thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ này ở các thị trường mới nổi, nơi khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính truyền thống có thể bị hạn chế", đại diện Ninety Eight, công ty sở hữu ứng dụng Coin98 Super Wallet với hơn 9 triệu người dùng, cho biết.

