Xiaomi ra mắt router Wi-Fi 7 với giá “không thể tin được”

Trong tuyên bố của mình, Xiaomi cho biết chiếc router Wi-Fi 7 của hãng sẽ được bán với mức giá chỉ dưới 50 EUR, tức khoảng 1,34 triệu đồng. Con số này được đánh giá là vô cùng rẻ so với một tiêu chuẩn công nghệ mới chỉ vừa xuất hiện và không rõ liệu giá bán quốc tế của nó sẽ ra sao.

Xiaomi BE3600 có giá cực kỳ hấp dẫn.

Xiaomi cho biết router Wi-Fi của hãng sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 30/1, mặc dù ban đầu sản phẩm chỉ có thể được mua ở Trung Quốc - quốc gia hiện đã bắt đầu thời gian đặt trước. Hiện tại, thời điểm sản phẩm đến khu vực nào vẫn chưa được xác nhận, vì vậy chúng ta có thể cần thêm thời gian để xem liệu Xiaomi có quyết định mở rộng phân phối sản phẩm sang các quốc gia khác trên thế giới hay không.

Router Wi-Fi 7 của Xiaomi có tên gọi BE3600 đi kèm chip lõi tứ và kết nối IoT, cho phép người dùng quản lý một cách thông minh hơn tất cả các thiết bị trong nhà phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi. Ngoài ra, Xiaomi BE3600 còn có cổng mạng tốc độ cao 2,5 Gbps và chip lõi tứ.

Đây là router thứ tư tương thích với mạng Wi-Fi 7 mà Xiaomi giới thiệu trên thị trường. Cho đến thời điểm hiện tại, Xiaomi đã có các mẫu BE 6500 Pro, BE 7000 và router 10 Gb có trong danh mục sản phẩm của công ty. Dĩ nhiên, tất cả đều đắt hơn nhiều so với BE3600. Nó được thiết kế đặc biệt cho những ngôi nhà không muốn từ bỏ sở hữu mạng không dây tiên tiến nhất nhưng cũng không sẵn sàng chi ra một khoản đầu tư lớn.

Thông báo được Xiaomi đăng tải.

Sự xuất hiện của Wi-Fi 7 sẽ cho phép chúng ta không chỉ tận hưởng kết nối nhanh hơn nhiều (tốc độ nhanh hơn 4,8 lần so với phiên bản trước) mà còn cung cấp độ trễ rất thấp và dung lượng mạng lớn hơn để có thể kết nối với nhiều thiết bị hơn mà trải nghiệm người dùng không bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào.

Công nghệ kết hợp Wi-Fi 7, được gọi là Multi Link Operation, cho phép các thiết bị truyền và nhận dữ liệu đồng thời thông qua các liên kết khác nhau, cải thiện cả hiệu suất của thiết bị và độ trễ đã đề cập trước đó. Nhìn chung, nó sẽ cho phép người dùng tiếp tục tận hưởng các sản phẩm và dịch vụ của mình với sự gia tăng đáng kể về khả năng mà internet mang lại.

