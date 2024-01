Xiaomi giới thiệu cáp sạc nhanh USB-C 60W giá rẻ bất ngờ

Với mức giá chỉ 19 nhân dân tệ (khoảng 66.000 đồng), sản phẩm mới nhất hiện chỉ có ở Trung Quốc. Tuy nhiên chúng hoàn toàn có thể sớm tìm đường đến các quốc gia khác trong tương lai, hoặc có thể mua trên các sàn thương mại điện tử.

Cáp được bán với giá chỉ 66.000 đồng.

Nói về thông số kỹ thuật, cáp mới của Xiaomi có chiều dài 1 mét, vì vậy đó là một cáp được công ty sản xuất để sử dụng hàng ngày, lý tưởng để sạc các thiết bị hàng ngày như smartphone và tablet, đồng thời giảm khả năng bị rối.

Về mặt thẩm mỹ, cáp có tông màu trắng và xám tối giản và được làm từ cao su TPE - một loại vật liệu nổi tiếng với tính linh hoạt và độ bền cao, giúp nâng cao tuổi thọ của cáp. Về hiệu suất, cáp hỗ trợ dòng 3A mang đến khả năng sạc nhanh 60W. Ngoài ra nó còn có tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480 Mbps, tuân thủ tiêu chuẩn USB 2.0 quá đủ để truyền tệp và sao lưu ảnh hiệu quả.

Đừng quên, đây là cáp USB-C to USB-C. Người dùng có thể sử dụng cáp này để truyền dữ liệu với bất kỳ bộ sạc tương thích nào mà không gặp vấn đề gì.

Cáp dài 1 mét.

Xiaomi cũng đã quan tâm rất tốt đến vấn đề an toàn với sản phẩm mới của mình khi cáp dữ liệu đi kèm với nhiều chứng nhận, bao gồm chứng nhận GB 4943.1-2022, YD/T 1591-2021 và chứng nhận CQC. Những chứng nhận này đảm bảo sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, đảm bảo cáp mang lại hiệu suất đáng tin cậy và duy trì sự an toàn cho người dùng.

Như đã nói ở trên, cáp dữ liệu Xiaomi 60W mới có giá chỉ khoảng 60.000 đồng. Người dùng có thể mua nó ở Trung Quốc từ JD.com.

