Xếp hạng điện thoại "hot" nhất năm 2023

Có rất nhiều điện thoại thông minh được ra mắt vào năm 2023, từ Apple và Google đến Samsung và Xiaomi, Oppo,... Vậy đâu là chiếc smartphone “hot” nhất?

Chuyên trang Android Authority đã tiến hành khảo sát với hàng ngàn độc giả và tìm ra những chiếc điện thoại hot nhất và tệ nhất năm 2023.

Ai là kẻ chiến thắng?

Điện thoại hot nhất năm 2023 là Xiaomi Redmi Note 12 Turbo với 93,1% lượt bình chọn từ độc giả. Chiếc điện thoại này đã có mặt trên thị trường toàn cầu với tên gọi POCO F5. Theo các chuyên gia, con chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 mạnh mẽ và mức giá rẻ đã giúp chiếc điện thoại này nổi bật.

Danh sách những điện thoat "hot" nhất năm 2023.

Xếp top 2 là HONOR Magic V2 với 92,7% bình chọn của độc giả. Màn hình gập nổi bật nhờ thiết kế siêu mỏng, trọng lượng nhẹ, bộ phận bên trong mạnh mẽ, hỗ trợ bút cảm ứng, v.v.

Nằm trong top 3 là Xiaomi 13 Ultra với 89,2%. Điện thoại Ultra của Xiaomi được định vị là điện thoại có camera hàng đầu với 4 camera 50MP (bao gồm một camera zoom 3,2x và camera zoom 5x). Hạn chế duy nhất của sản phẩm là mức giá cao trên thị trường toàn cầu.

Tiếp đó là REDMAGIC 8 Pro (độ hot 88,5%), ra mắt vào tháng 1/2023. Đây là một trong những điện thoại chơi game chạy chip Snapdragon 8 Gen 2 đầu tiên và có nhiều tính năng dành riêng cho chơi game, bao gồm: một quạt làm mát, bộ kích hoạt vai điện dung và nhiều cải tiến phần mềm để chơi game. Đồng thời, sản phẩm cũng trở thành một trong những điện thoại chơi game rẻ nhất năm 2023.

Nằm trong top 5 là Sharp Aquos R8 Pro với 86,5% độc giả được khảo sát bình chọn hấp dẫn. Điện thoại chỉ được phát hành ở Nhật Bản nhưng có nhiều tính năng thú vị như khe cắm thẻ nhớ microSD và cổng 3,5 mm.

Và những kẻ thua cuộc

Chiếc điện thoại "chán" nhất năm 2023 thuộc về Nothing Phone 2 vì chỉ 50,7% độc giả Android Authority lựa chọn. Theo các chuyên gia, những điểm tương đồng với Nothing Phone 1 đã gây bất lợi cho thương hiệu. Chưa hết, Nothing Phone 2 cũng bỏ lỡ các tính năng như khả năng chống nước và camera tele dù vẫn có chip mạnh mẽ, các tính năng Glyph được cải tiến và pin lớn hơn.

Thật không may, vị trí thứ hai từ dưới lên thuộc về Galaxy S23 FE (độ "hot" chỉ 50,9%). Chiếc điện thoại Galaxy FE được chờ đợi từ lâu của Samsung đã sử dụng silicon Snapdragon và Exynos của năm 2022 và chuyển từ camera chính 12MP sang cảm biến 50MP. Nhưng đây là những nâng cấp lớn duy nhất được cung cấp vì các thông số kỹ thuật còn lại của điện thoại phần lớn giống với Galaxy S21 FE.

Mặt khác, "siêu phẩm" điện thoại màn hình gập lại của Samsung, Galaxy Z Fold 5 chỉ có độ hot 54,9%. Tiếp đó là OnePlus 11 (độ nóng 60%), xếp dưới OnePlus Open (độ nóng 78,2%).

