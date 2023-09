Xác nhận tốc độ cực "khủng" của chip A17 Pro trên iPhone 15 Pro

Những chiếc iPhone mới cuối cùng cũng đã xuất hiện. Với iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, cả hai đều đi kèm chip A17 Pro mới, con chip đầu tiên được chế tạo bằng quy trình 3 nanomet. Apple đã xác nhận A17 Pro nhanh hơn tới 20% so với chip A16 Bionic và giờ đây, kết quả Geekbench đầu tiên đã cho công chúng thấy rõ hơn về tốc độ của chip mới.

A17 Pro của iPhone 15 Pro nhanh hơn A16 không nhiều

Theo Apple, chip A17 Pro có GPU nhanh hơn 20% so với A16 Bionic năm ngoái, CPU chỉ nhanh hơn 10%. Và những con số từ kết quả Geekbench đã xác nhận những so sánh do Apple đưa ra.

Chip A17 Pro bên trong iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Cụ thể, chip A17 Pro mới đạt được 2914 điểm lõi đơn và 7199 điểm đa lõi, cao hơn khoảng 13% so với điểm đa lõi của A16 Bionic.

Sự khác biệt trở nên dễ nhận thấy hơn khi A17 Pro được so sánh với các chip cũ hơn như A15 Bionic trong iPhone 13, A17 nhanh hơn 40% so với A15. A17 Pro mới cũng tiến gần hơn đến hiệu suất đa lõi của chip M1 trong máy Mac và iPad.

So sánh một số kết quả Geekbench:

- A15 Bionic: 2183 điểm lõi đơn | 5144 điểm đa lõi

- A16 Bionic: 2519 điểm lõi đơn | 6367 điểm đa lõi

- A17 Pro: 2914 điểm lõi đơn | 7199 điểm đa lõi

- M1: 2223 điểm lõi đơn | 7960 điểm đa lõi

Kết quả điểm hiệu năng của iPhone 15 Pro cũng xác nhận điện thoại mới có RAM 8GB, lớn hơn 2GB so với RAM 6GB ở các mẫu iPhone 14 Pro năm ngoái. Thông tin này đã được các nguồn khác chia sẻ. Trong khi đó, iPhone 15 và iPhone 15 Plus vẫn có RAM 6GB.

Hiệu quả hơn

Mặc dù A17 Pro không nhanh hơn đáng kể so với A16 Bionic nhưng con chip mới này mang đến một số cải tiến khác. Chẳng hạn, kiến trúc 3 nanomet giúp chip hoạt động hiệu quả hơn, giảm mức tiêu thụ năng lượng và tăng tuổi thọ pin của iPhone. A17 Pro còn được hỗ trợ dò tia để có đồ họa 3D tốt hơn và giải mã phần cứng codec AV1.

iPhone 15 Pro Max.

Một chi tiết khác cần lưu ý là chỉ có chip A17 Pro mới có bộ điều khiển USB 3, giúp tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn khi sử dụng cáp USB-C tương thích.

Tại Việt Nam, giá khởi điểm của iPhone 15 Pro là 28,99 triệu đồng cho bản 128GB.

