WHO đưa cảnh báo vì xu hướng sử dụng tai nghe quá nhiều

Báo cáo cho biết, âm lượng của thiết bị âm thanh cá nhân quá lớn và việc đeo tai nghe trong thời gian dài là nguyên nhân quan trọng gây ra rủi ro nói trên. Các nhân viên y tế khuyến cáo nên tuân thủ “3 nguyên tắc 60” khi sử dụng tai nghe: tiếng ồn môi trường không được vượt quá 60 decibel; âm lượng tai nghe phải nhỏ hơn 60% âm lượng của nó; không nên sử dụng tai nghe ở mức âm lượng quá 60 decibel trong 60 phút.

Tai nghe đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Các cuộc điều tra cho thấy rối loạn thính giác sẽ xảy ra khi số decibel mà ngưỡng nghe của tai người ở một tần số nhất định cao hơn ngưỡng nghe bình thường, vốn ở mức 25 decibel.

Suy giảm thính lực do tuổi tác gọi là lão thị; suy giảm thính lực do tiếng ồn môi trường xã hội (không bao gồm ảnh hưởng của tuổi tác, tiếng ồn nghề nghiệp và bệnh tật) gọi là điếc xã hội; còn suy giảm thính lực do tiếng ồn nghề nghiệp gọi là điếc do tiếng ồn.

Theo WHO, hơn 5% dân số thế giới (tương đương 430 triệu người) cần phục hồi chức năng để giải quyết vấn đề mất thính lực (bao gồm 34 triệu trẻ em). Các chuyên gia ước tính đến năm 2050, hơn 700 triệu người, tức là cứ 10 người thì có một người bị mất thính lực.

Việc sử dụng âm lượng tai nghe lớn hơn 60db là một trong những lý do gây ảnh hưởng thính lực.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng gần 80% người khiếm thính sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tỷ lệ mất thính lực tăng theo tuổi. Việc mất thính lực ảnh hưởng đến hơn 25% số người trên 60 tuổi.

