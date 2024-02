Vũ khí sắc lẹm giá rẻ của Canon có thể giúp Huawei nở nụ cười?

Việc ASML làm chủ hoạt động sản xuất chip tiên tiến nhờ máy in thạch bản khiến họ trở thành mục tiêu đánh bại của các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, sự xuất hiện của máy in nano mới của Canon thực sự khiến giới công nghệ hào hứng vì nó mở ra một tương lai các thiết bị hiện đại với giá rẻ hơn, bởi bản thân máy in nano mới của Canon sẽ có giá rẻ hơn khoảng 40% so với máy móc từ ASML.

Công nghệ cảu Canon giúp mở ra tương lai chip tiên tiến 5nm với giá rẻ.

Không chỉ rẻ hơn, máy in nano của Canon cũng tiết kiệm năng lượng tới 90% so với dòng máy từ ASML. Cả 2 điều này có thể trở thành một bước ngoặt trong sản xuất chip. Canon tuyên bố rằng chiếc máy in nano đầu tiên của họ sẽ được lên kế hoạch ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Máy in nano của Canon không sử dụng hệ thống khắc dựa trên ánh sáng như ASML mà dựa trên thiết kế chip dập trên tấm wafer silicon, vốn có chi phí thấp hơn nhiều. Máy in nano của Canon sẽ có chiều rộng nút là 5nm và cuối cùng sẽ có thể đạt đến 2nm, tuy nhiên ở giai đoạn đầu, nó sẽ được thiết kế để sản xuất các loại linh kiện như chip nhớ thay vì chip thế hệ tiếp theo.

ASML đã nhận được sự hỗ trợ tài chính của Intel, Samsung và TSMC để tạo ra các máy in thạch bản mà công ty Hà Lan có, đồng thời 3 đối tác này hiện đang nhận được những máy móc tiên tiến nhất từ ASML. Do chi phí phát triển loại máy này cao và không có sự hỗ trợ của các công ty lớn, Canon đã phát triển một chiếc máy có giá rẻ hơn nhiều nhưng vẫn có thể cạnh tranh với sản phẩm từ ASML.

Tuy nhiên, máy móc của Canon cũng bị ảnh hưởng bởi các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.

Máy in thạch bản đầu tiên mà Canon phát triển được cho là sẽ đến với Toshiba vào năm 2017 và kể từ đó, họ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện công nghệ in nano cho đến ngày nay. Công nghệ mà Canon sử dụng để sản xuất chip đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, giúp giảm đáng kể tỷ lệ lỗi. Về mặt lý thuyết, điều này biến nó trở thành lựa chọn thay thế cho dòng máy từ ASML.

Lưu ý rằng, mặc dù máy in nano của Canon sẽ không ảnh hưởng bởi lệnh cấm từ chính phủ Mỹ đối với các công ty Trung Quốc nhưng điều đó không có nghĩa Canon có thể cung cấp công nghệ của mình cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Điều này là vì Nhật Bản cũng có các quy định hạn chế xuất khẩu riêng, do đó các công ty như Huawei không đơn giản để tiến cận với công nghệ này.

