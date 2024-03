Việt Nam xếp thứ mấy trong thị trường smartphone Đông Nam Á?

Doanh số điện thoại thông minh ở khu vực Đông Nam Á tiếp tục tăng trở lại vào đầu năm 2024, trái ngược với sự tạm lắng ở các khu vực khác. Đông Nam Á cũng là thị trường đầy hứa hẹn đối với các nhà sản xuất di động, tiếp tục thu hút nhiều thương hiệu và đầu tư hơn.

Theo nghiên cứu từ công ty phân tích thị trường công nghệ Canalys, 5 thị trường lớn nhất trong khu vực đã bán ra 7,26 triệu chiếc điện thoại thông minh được xuất xưởng, đánh dấu mức tăng đáng kể - 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo của Canalys, Indonesia vẫn là thị trường điện thoại thông minh lớn nhất Đông Nam Á, chiếm 38% lượng xuất xưởng trong tháng 1. Thị trường lớn thứ hai là Philippines - chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất với lượng hàng xuất khẩu tăng 77% trong tháng 1 so với năm ngoái.

Các thị trường lớn tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Việt Nam là quốc gia duy nhất chứng kiến lượng hàng xuất khẩu giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhà phân tích Lê Xuân Chiew của Canalys, việc ổn định áp lực lạm phát nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và động lực từ các sự kiện bán hàng cuối năm 2023 trong khu vực đã giúp tâm lý người tiêu dùng và chi tiêu phục hồi.

Ông Chiew cho biết: “Để tận dụng sự hồi sinh của thị trường này, các nhà sản xuất điện thoại thông minh, vốn đã áp dụng các chiến lược thận trọng trong sáu tháng qua, hiện đang triển khai các chiến thuật tích cực để giành quyền thống trị thị trường”, đồng thời nắm bắt các xu hướng như 5G giá phải chăng, tích hợp AI, phát triển hệ sinh thái và tối ưu hóa kênh.

Khi tốc độ tăng trưởng của thị trường điện thoại thông minh ở Trung Quốc và Mỹ chậm lại, các thương hiệu bán điện thoại cao cấp như Apple và Huawei đang ngày càng tìm đến các thị trường mới nổi như Đông Nam Á, nơi có tiềm năng tăng trưởng.

Theo dữ liệu từ Canalys, thị trường điện thoại Đông Nam Á sẽ tăng trưởng 7% trong năm 2024, nhanh hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới - khoảng 3%. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 1% và thị trường Bắc Mỹ sẽ không thay đổi.

Theo báo cáo từ Bloomberg, địa điểm bán lẻ đầu tiên của Apple tại Malaysia đã được triển khai. Trong khi đó, Huawei đang tăng cường quan hệ với các đối tác Đông Nam Á, ví dụ như công ty viễn thông Telkomsel của Indonesia. Vào tháng 1, Samsung đã giành lại vị trí thị phần hàng đầu trong khu vực nhờ ra mắt thành công dòng Galaxy S24 cao cấp. Các sản phẩm gây ấn tượng về thời lượng pin và các tính năng AI mới.

Mặt khác, các nhà sản xuất smartphone có trụ sở tại Trung Quốc đang tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa, giành được chỗ đứng và đưa ra các mẫu điện thoại mới với mức giá cạnh tranh. Xiaomi đã chứng kiến mức tăng trưởng lên tới 128%, Transsion - một thương hiệu điện thoại mới cũng chứng kiến ​​mức tăng trưởng 190%.

Cheiw cho biết: “Thu nhập ngày càng tăng của khu vực do sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu và dân số trẻ gia nhập lực lượng lao động là những lý do chính đáng để các nhà sản xuất tập trung đầu tư”.

Theo một báo cáo hôm thứ Ba từ Counterpoint Research, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng tăng mạnh ở Đông Nam Á trái ngược với Trung Quốc. Trong 6 tuần đầu tiên của năm 2024, thị trường điện thoại thông minh lớn nhất toàn cầu đã chứng kiến doanh số bán điện thoại thông minh giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái .

Nhà phân tích cấp cao Ivan Lam cho biết, sự sụt giảm doanh số bán hàng ở Trung Quốc được phóng đại bởi doanh số bán hàng cao bất thường vào đầu năm 2023. Ngay sau đó, các yếu tố khác đã khiến thị trường đi xuống.

Ông Ivan cho hay: “Niềm tin của người tiêu dùng cần phải tăng lên để ổn định thị trường. Tuy nhiên, đây là một lời kêu gọi khó khăn lúc này, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản”.

Theo nghiên cứu, Apple cũng ghi nhận doanh số iPhone giảm 24% tại Trung Quốc trong 6 tuần đầu năm nay. Sự suy giảm này một phần là do sự hồi sinh của "đối thủ" cạnh tranh Huawei, một phần do lượng iPhone xuất xưởng cao bất thường vào đầu năm 2023 do sự chậm trễ trong khâu sản xuất trước đó.

