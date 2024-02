Về quê ăn Tết cần tránh tắt điện những thiết bị này

Cần nhớ rằng không phải tất cả các thiết bị đều tiêu thụ năng lượng như nhau, ví dụ bóng đèn không thể so sánh với lò nướng, do đó mọi thứ chỉ ở dạng tham khảo. Tất nhiên, nếu cắt nguồn điện cho thiết bị sẽ giúp tránh các sự cố như đoản mạch hoặc thiết bị xuống cấp. Vấn đề là, không phải mọi thứ tắt điện là tốt. Dưới đây là các thiết bị người dùng cần giữ nguồn điện.

Đầu tiên là camera an ninh hay bất kỳ thiết bị nào liên quan đến bảo mật, người dùng cần duy trì nó ở trạng thái bật khi vắng nhà. Nếu ngắt điện, người dùng có thể sẽ gặp vấn đề về bảo mật. Vì vậy, hãy luôn tìm cách duy trì nguồn điện cho chúng ngay cả khi các thiết bị khác xung quanh ngôi nhà của mình không còn có điện.

Mặc dù tủ lạnh là một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều nhất trong mỗi gia đình nhưng việc tắt nó lại gây ra hậu quả khôn lường bởi nếu có thức ăn bên trong, việc tắt nguồn điện có thể khiến nó bị hỏng.

Các chuyên gia cho rằng người dùng không nên khi bên trong là trống rỗng, người dùng không nên ngắt điện khi rời khỏi nhà vì tủ lạnh sẽ tiếp tục hoạt động mà không gặp vấn đề trong bối cảnh những thiết bị khác đã được ngắt khỏi nguồn điện chính. Cách tốt nhất là sắm một cầu giao dành riêng cho nhà bếp để giữ nó hoạt động trước khi rời khỏi nhà trong vài ngày.

Cuối cùng, camera an ninh sẽ không có ý nghĩa nhiều nếu không có router - một thiết bị giúp cung cấp kết nối internet hiện đại cho các thiết bị Internet of Things (IoT) như cảm biến khói, camera an ninh,… hoạt động. Đối với router, nếu người dùng thực hiện ngắt kết nối nó với nguồn điện, router sẽ ngừng hoạt động và người dùng sẽ không thể điều khiển thiết bị như camera an ninh từ xa.

Và để việc du Xuân trở nên yên tâm hơn nữa, người dùng cũng cần chú ý đến vị trí đặt router, bao gồm tránh xa cửa sổ có ánh nắng trực tiếp chiếu vào để đảm bảo nó hoạt động một cách ổn định và không gây ra sự cố khiến nó ngừng hoạt động, dẫn đến các thiết bị IoT trong ngôi nhà mất kết nối.

