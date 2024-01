Trước iPhone 15 Pro Max, đây là chiếc smartphone tốt nhất thập kỷ

Vào năm 2013, những chiếc điện thoại Android được người dùng yêu thích lần lượt là Motorola DROID, DROID 3, DROID 4 và DROID Turbo. Trong đó, DROID DNA là điện thoại thông minh đầu tiên có màn hình có độ phân giải FHD (1080 x 1920 pixel) và điện thoại cho cảm giác cầm trên tay rất tuyệt.

iPhone 15 Pro Max.

Tuy nhiên, chiếc HTC One (M8) được đánh giá là một thiết bị đáng kinh ngạc. Là phần tiếp theo của HTC One (M7), đây là chiếc smartphone có vẻ ngoài khác biệt so với mọi điện thoại thông minh khác ra mắt trước đó.

One (M8) được làm từ một khối nhôm duy nhất và đem lại cảm giác chắc chắn. Điện thoại có màn hình LCD-3 5 inch và mang chip Snapdragon 801 bên trong. Ở mặt sau là camera sau 4MP và cảm biến độ sâu 4MP được sử dụng để tạo hiệu ứng xóa phông cho ảnh.

Loa Boom Sound của chiếc điện thoại này rất to và khi sử dụng cảm ứng đa điểm để điều chỉnh văn bản trên một trang web, điện thoại sẽ tự động điều chỉnh trang web đó để đảm bảo tất cả văn bản vừa với màn hình. Với Sense 6, người dùng có thể sử dụng HTC BlinkFeed để cập nhật tin tức mới nhất về các chủ đề được người dùng thực sự muốn theo dõi suốt cả ngày như công nghệ, thể thao, thị trường tài chính, v.v.

HTC One (M8).

Hiện tại, iPhone 15 Pro Max là chiếc smartphone được yêu thích nhất với màn hình siêu sáng - 2000 nit. Điện thoại cũng có hiệu năng đầu bảng, sự linh hoạt của khu vực Dynamic Island cũng được nâng cao, tuổi thọ pin đáng ngưỡng mộ trong phân khúc.

