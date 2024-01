Top 5 công nghệ sẽ bùng nổ trong năm 2024

Thực tế, chuyển đổi kỹ thuật số không bao giờ kết thúc – đó là một quá trình đang diễn ra và những xu hướng đột phá đã khiến năm 2023 trở thành một trong những năm đáng chú ý nhất.

Ảnh minh hoạ.

Trí thông minh của máy móc, xóa mờ ranh giới giữa thực và ảo, sự phát triển không ngừng của Internet,… tất cả sẽ tác động sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là việc tìm kiếm những cách để tiếp tục phát triển, thịnh vượng đồng thời giảm thiểu thiệt hại mà chúng ta gây ra cho môi trường - và thậm chí có thể đảo ngược một số thiệt hại đã gây ra trong quá khứ.

Dưới đây sẽ là 5 công nghệ sẽ “bùng nổ” vào năm 2024 và cách mỗi xu hướng đó sẽ tác động đến cuộc sống, xã hội và hành tinh.

1. AI sáng tạo – Tự động hóa hàng ngày

Năm 2023 là năm mà AI sáng tạo bùng nổ trở thành xu hướng chủ đạo. Năm 2024 sẽ là năm mà thế giới hiểu được chúng thực sự mạnh mẽ và hữu ích như thế nào. Ngày nay, nếu không phải là dân công nghệ, chỉ cụm từ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể khiến bạn rùng mình sợ hãi vì chúng có thể cướp mất công việc của bạn và khiến bạn mất việc.

Nhưng khi AI tổng quát tìm đường vào nhiều ứng dụng chúng ta sử dụng hàng ngày hơn, từ công cụ tìm kiếm đến phần mềm văn phòng, gói thiết kế và công cụ truyền thông, mọi người sẽ hiểu được tiềm năng của nó. Nếu sử dụng đúng cách, AI sẽ giống như có một trợ lý cá nhân siêu thông minh luôn sẵn sàng 24/7, giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Quan trọng nhất, bằng cách giao công việc thu thập thông tin, lập kế hoạch, quản lý tuân thủ, sắp xếp ý tưởng, cấu trúc dự án – cho AI, chúng ta sẽ thấy mình có nhiều thời gian hơn để phát huy các kỹ năng thực sự của con người. Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để sáng tạo, khám phá những ý tưởng mới và tư duy độc đáo hoặc giao tiếp với con người hơn là lập trình cho máy móc. Nói tóm lại, năm 2024 sẽ là năm mà mọi người bắt đầu hiểu AI có khả năng biến đổi như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta.

2. Kỹ thuật số ngày càng thực tế

Thực tế và kỹ thuật số ngày càng trở nên gắn bó với nhau. Các công nghệ như thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) và Internet sống động đang phá bỏ các rào cản giữa thế giới vật lý và lĩnh vực kỹ thuật số, ngày càng chiếm nhiều thời gian hơn của con người.

Ảnh minh hoạ.

Hiện tại, chúng ta tồn tại dưới dạng đại diện kỹ thuật số trong môi trường ảo. Chúng ta cộng tác từ xa thông qua các nền tảng như Zoom, Teams và Slack cũng như chơi game trực tuyến và thể thao điện tử. Các ứng dụng xã hội như TikTok và Instagram cũng tạo không gian ảo, giúp con người chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống “thực” của mình.

Vào năm 2024, chúng ta sẽ tiếp tục thấy ngày càng ít có sự khác biệt giữa thế giới thực và thế giới ảo. Điều này có nghĩa là kỹ thuật số ngày càng trở nên thực tế và thực tế đang trở nên linh hoạt và dễ uốn nắn như kỹ thuật số.

3. Công nghệ bền vững

Công nghệ bền vững sẽ tiếp tục chiếm vị trí trung tâm trong năm 2024 khi các quốc gia và tập đoàn tiếp tục nỗ lực đáp ứng các cam kết về không (net – zero). Đồng thời, các cá nhân sẽ ngày càng tận dụng công nghệ để giảm thiểu tác động cá nhân của mình đến môi trường.

Công nghệ bền vững bao gồm những phương pháp thân thiện với môi trường hơn – chẳng hạn như ô tô điện, xe đạp và phương tiện giao thông công cộng sẽ tiếp tục tăng thị phần vào năm 2024. Công nghệ này cũng bao gồm các giải pháp mới cho các vấn đề môi trường, chẳng hạn như thu hồi carbon và lưu trữ, cũng như các công nghệ năng lượng xanh và tái tạo. Nền kinh tế tuần hoàn sẽ trở thành một khái niệm ngày càng quan trọng vì độ bền, khả năng tái chế và tái sử dụng được tích hợp trực tiếp vào sản phẩm ở giai đoạn thiết kế. Và thế giới công nghệ sẽ tiếp tục đón nhận những ý tưởng như điện toán đám mây xanh, nơi cơ sở hạ tầng và dịch vụ ưu tiên giảm mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon cũng như các ứng dụng - phần mềm bền vững.

Công nghệ này được thiết kế để giúp chúng ta sống theo cách thân thiện với môi trường hơn.

4. Khả năng phục hồi mạng

Nghiên cứu cho thấy, trong 3 năm qua, cứ hai doanh nghiệp thì có một doanh nghiệp là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng thành công. Thiệt hại của những cuộc tấn công này đối với ngành dự kiến sẽ tăng lên hơn 10 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2024. Trước tình hình này, các giải pháp công nghệ được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ và cơ hội chiến đấu đã nằm trong danh sách bắt buộc phải có của mọi tổ chức.

Tuy nhiên, khả năng phục hồi mạng vượt xa an ninh mạng vì cũng bao gồm các biện pháp có thể được thực hiện để phục hồi và đảm bảo tính liên tục khi các biện pháp phòng vệ bị vi phạm hoặc do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát. Do đó, doanh nghiệp có thể áp dụng các quy trình làm việc từ xa, vẫn có thể hoạt động khi nhân viên không thể đến các địa điểm trung tâm – một giải pháp công nghệ phi truyền thống.

Tự động hóa phòng thủ mạng thông qua AI và học máy, kết hợp các biện pháp bảo mật với các giao thức liên tục và nhận thức về các cuộc tấn công kỹ thuật,… sẽ là những yếu tố thiết yếu của các chiến lược phục hồi mạng.

Các mối đe dọa trên mạng đang trở nên phức tạp hơn và sự cạnh tranh để đưa ra các giải pháp mới tận dụng các công nghệ đột phá như AI ra thị trường ngày càng gay gắt. Điều này cho thấy, khả năng phục hồi không gian mạng sẽ trở thành xu hướng ngày càng nổi bật trong suốt năm 2024 trên toàn bộ lĩnh vực công nghệ tiêu dùng và kinh doanh.

5. Tính toán lượng tử (Quantum Conputing)

Nhiều tin đồn xung quanh điện toán lượng tử đã xuất hiện. Theo các chuyên gia, năm 2024 sẽ đánh dấu năm công nghệ này được thiết lập để chuyển sang những lợi ích hữu hình. Máy tính lượng tử có khả năng thực hiện đồng thời một số lượng lớn các phép tính bằng cách khai thác các yếu tố kỳ lạ và tuyệt vời của vật lý lượng tử. Điều này cho phép chúng hoạt động bằng cách sử dụng các bit lượng tử (qubit) có thể tồn tại đồng thời ở nhiều trạng thái, thay vì trạng thái 1 hoặc 0 như các bit máy tính truyền thống.

Các nhà đầu tư ban đầu vào công nghệ lượng tử, bao gồm các ngân hàng và tổ chức dịch vụ tài chính đã hy vọng có thể nâng cao sức mạnh của hệ thống AI được phát triển trong những năm gần đây để phát hiện gian lận, quản lý rủi ro và giao dịch tần suất cao.

Điện toán lượng tử không tăng tốc mọi công việc mà chúng ta sử dụng máy tính nhưng vào năm 2024, chúng sẽ được áp dụng trên nhiều lĩnh vực thiên về tính toán, bao gồm khám phá thuốc, giải trình tự bộ gen, mật mã, khí tượng học, khoa học vật liệu, tối ưu hóa các hệ thống phức tạp như luồng giao thông qua các thành phố lớn và thậm chí cả việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất.

