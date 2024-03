Tim Cook ra về tay trắng trong buổi lễ trao giải Oscar 2024

Danh sách đề cử của Apple bao gồm 2 tựa phim Napoleon của Riddley Scott với 3 đề cử và đặc biệt là Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese với 10 đề cử. Hầu hết các hạng mục mà Apple TV+ được đề cử đều thuộc về Oppenheimer của Christopher Nolan với 7 chiến thắng và Poor Things của Yorgos Lanthimos với 4 chiến thắng.

Oscar 2024 không phải là năm của Apple.

Mặc dù Apple trắng tay trong mùa giải Oscar năm nay nhưng nội dung gốc của Apple TV+ đã giành được nhiều giải thưởng trong vài năm qua. Vào năm 2022, Apple đã giành được giải Phim hay nhất lần đầu tiên nhờ CODA của Sian Heder. Bộ phim tiếp tục giành thêm 2 chiến thắng nữa, với các hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Troy Kotsur và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho Sian Heder.

Tại Oscar 2023, Apple có sự hiện diện nhỏ hơn khi đoạt giải Phim hoạt hình ngắn hay nhất được trao cho The Boy, the Mole, the Fox and the Horse của Charlie Mackesy và Peter Baynton.

Oppenheimer là bộ phim thắng lớn tại buổi lễ năm nay.

Nhìn chung, giải Oscar năm nay là một sự thất vọng lớn đối với các dịch vụ phát trực tuyến. Mặc dù có tổng cộng 32 đề cử nhưng chỉ có 1 chiến thắng duy nhất thuộc về Netflix nhờ The Wonderful Story of Henry Sugar của Wes Anderson khi giành giải Phim ngắn hành động trực tiếp hay nhất.

