Sau Tết, nhiều iPhone vẫn giảm giá mạnh, lên tới 5,3 triệu đồng

Chỉ vừa mới kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường điện thoại di động tại Việt Nam đã bắt đầu trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hiện tại, nhiều iPhone vẫn nằm trong những chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh mẽ của nhiều hệ thống bán lẻ, khiến cho việc sở hữu một chiếc iPhone trở nên hấp dẫn hơn.

Dưới đây là 5 mẫu iPhone đang được giảm giá đậm nhất tháng 2.

1. iPhone 13

iPhone 13 vẫn được yêu thích sau hơn 2 năm bán ra. Điện thoại không có quá nhiều khác biệt so với iPhone 14, lại có giá bán "mềm" hơn khá nhiều. So với thời lượng pin, máy cũng "trâu" hơn so với iPhone 12. Các tuỳ chọn màu đẹp mắt (hồng, trắng, đen, xanh dương, xanh lá) cũng là một lợi thế của chiếc iPhone này.

Xét về hiệu năng, chip A15 Bionic vẫn đủ khoẻ để xử lý trơn tru mọi tác vụ. Thiết lập camera sau dù chưa "chất" bằng nhiều flagship nhưng vẫn sắc nét và sống động để chủ nhân của chúng có thể "sống ảo" trên mạng xã hội.

2. iPhone 12

Cũng trong dịp này, iPhone 12 đang được giảm giá cực mạnh, lên tới 4,2 triệu đồng. Dù đã được bán ra hơn 3 năm nhưng sản phẩm vẫn dùng tốt, có thể đáp ứng được các nhiệm vụ cơ bản của người dùng, thiết kế cạnh phẳng cũng mang phong cách hiện đại hơn iPhone 11.

Với tuỳ chọn bộ nhớ từ 64GB, iPhone 12 rất phù hợp với người dùng không có nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn. Thêm nữa, khả năng nhiếp ảnh từ camera sau kép 12MP cũng chỉ có chất lượng khá, thời lượng pin đủ dùng cả ngày.

3. iPhone 15 Pro Max

So với tháng 1, giá bán của iPhone 15 Pro Max đã được giảm sâu hơn. Các iFan muốn sở hữu chiếc iPhone cao cấp nhất, xịn sò nhất của "Nhà Táo" không nên bỏ qua cơ hội này.

iPhone 15 Pro Max là "siêu phẩm" mới nhất, có thể dùng tốt trong 5 năm tới, không lo bị lỗi mốt nhờ được tích hợp chip mới nhất, hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lên tới 5 năm, tuổi thọ pin gần 30 giờ sử dụng và camera 48MP cực ổn định. Thiết kế khung titan cũng giúp tăng độ bền bỉ và cao cấp cho thiết bị.

4. iPhone 14 Plus

Sau khi giảm giá, iPhone 14 Plus 128GB đã xuống còn dưới 20 triệu đồng, là lựa chọn hấp dẫn với những ai thích sở hữu iPhone màn hình lớn. Đó là bởi iPhone 14 Plus có màn hình 6,7 inch rộng rãi, đi kèm thời lượng pin dài ấn tượng.

Thêm nữa, hiệu năng của máy cũng không kém iPhone 15 quá nhiều. Do đó, người dùng có thể yên tâm chơi game hoặc dùng ứng dụng nặng trên chiếc iPhone này trong khoảng 4 năm tới.

5. iPhone 14

Đây là mẫu iPhone đang được giảm giá nhiều nhất hiện tại. Mức giá sau giảm của máy khá hấp dẫn và vừa túi tiền của nhiều người dùng tầm trung. Ưu điểm của máy nằm ở các tuỳ chọn màu đẹp mắt, hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin đủ dùng cả ngày.

Do sức hút của iPhone 15 năm 2023 quá lớn, iPhone 14 bị "chê" khá nhiều. Tuy nhiên, với những ai không cần Dynamic Island và không yêu cầu ảnh chụp xịn sò, iPhone 14 sẽ là lựa chọn tiết kiệm hơn so với bản kế nhiệm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]