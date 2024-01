Samsung Galaxy Z Fold5 vừa giảm giá "sốc" hơn nữa so với tháng trước

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, giá điện thoại Samsung tiếp tục giảm mạnh. Trong đó, các tùy chọn thuộc Galaxy Z series giảm giá đến 14 triệu đồng tùy phiên bản so với giá niêm yết.

Galaxy Z Fold5 256GB giá chỉ 32,99 triệu đồng.

Cụ thể, tại FPT Shop, Galaxy Z Flip5 và Z Fold5 đều đang được giảm giá sâu tùy phiên bản. Trong đó, có những phiên bản giảm nhiều nhất là 11,5 triệu đồng so với giá niêm yết, như Galaxy Z Flip5 512GB giá 18,49 triệu đồng (giá gốc 29,99 triệu đồng) hay Galaxy Z Fold5 512GB giá 32,49 triệu đồng (giá gốc 44,99 triệu đồng).

Còn ghi nhận tại Di Động Việt, Galaxy Z Flip5 256GB đang được bán với giá 15,99 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với tháng 12/2023, giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Galaxy Z Flip5 512GB giá còn 16,99 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với tháng 12/2023, giảm 13 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong khi đó, giảm sâu nhất là phiên bản Galaxy Z Flip5 512GB (BHĐT) còn 16,99 triệu đồng, giảm lên đến 13 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy Z Fold5 256GB cũng đang được nhiều người dùng quan tâm. Model này đang được bán với giá 29,99 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với tháng 12/2023, giảm 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự là Galaxy Z Fold5 512GB và 1TB cũng có giá giảm lần lượt là 30,99 triệu đồng và 39,99 triệu đồng.

Với phiên bản BHĐT, Galaxy Z Fold5 512GB còn 30,99 triệu đồng, giảm 14 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản này vẫn đảm bảo nguyên seal (chưa khui máy), chỉ được kích hoạt bảo hành online trước vài ngày.

Nguồn: [Link nguồn]