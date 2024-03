Rò rỉ lớn về chip xử lý trên loạt iPhone và iPad sắp ra mắt

Theo PhoneArena, một thông tin rò rỉ mới đã được đăng tải trên AppleInsider, đến từ một nguồn tin ẩn danh có thành tích cung cấp đáng tin cậy, đã hé lộ về thông tin chip xử lý thế hệ tiếp theo trên iPhone và iPad sắp ra mắt.

Hai thiết bị đầu tiên được rò rỉ sẽ được trang bị chip A14 Bionic ra mắt năm 2020, được cho là hai phiên bản khác nhau của iPad giá rẻ. Vì iPad thế hệ thứ 10 hiện tại đã sử dụng chip A14 Bionic, nên các thiết bị này có thể là iPad thế hệ thứ 10 với cấu hình nâng cấp dành riêng cho lĩnh vực giáo dục.

Tiếp theo, hai phiên bản iPad mini 2024 sẽ được nâng cấp từ chip A15 Bionic lên chip A17 Pro 3nm, tương tự như chip được trang bị trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Hiện tại, đây là hai chiếc điện thoại duy nhất sử dụng chipset 3nm.

Theo nguồn tin rò rỉ, iPad Air năm nay sẽ có thêm phiên bản 12.9 inch bên cạnh phiên bản 10.9 inch mặc định. Kích thước này gần giống với màn hình 11 inch và 12.9 inch trên iPad Pro (2022). Apple hy vọng rằng việc bổ sung thêm phiên bản với hai kích thước màn hình này sẽ thu hút người mua mà không ảnh hưởng đến doanh số bán của iPad Pro.

Hình ảnh sử dụng iPad Pro.

Trong khi đó, iPad Air 2024 sẽ được trang bị chip M2, sản xuất trên quy trình 5nm thế hệ thứ hai của TSMC. Phiên bản hiện tại của iPad Air đang sử dụng chip M1, M2 cũng chính là con chip đang được sử dụng trên dòng iPad Pro (2022).

Nói về iPad Pro, dòng tablet cao cấp nhất của Apple sẽ được trang bị tấm nền OLED - một tính năng chưa từng xuất hiện trên bất kỳ iPad nào trước đây. Mặc dù chưa rõ phiên bản lớn hơn sẽ có màn hình 12.9 inch hay tăng nhẹ lên 13 inch, nguồn tin rò rỉ cho biết iPad Pro 2024 sẽ được trang bị chip M3 3nm.

Đối với dòng iPhone 16, các tin đồn trước đây cho biết iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ sử dụng chip A18 Bionic 3nm, trong khi chip A18 Pro mạnh mẽ hơn, cũng được sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC, sẽ trang bị cho iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Sẽ có một chút khác biệt về mặt hiệu năng, khi A18 sử dụng trên iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có ít lõi CPU hoặc lõi hiệu năng hơn so với phiên bản đầy đủ được trang bị trên iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Dòng iPhone 16 sẽ sử dụng chip xử lý A18 Bionic và A18 Pro.

Dự kiến các mẫu iPad Air và iPad Pro 2024 sẽ được ra mắt và bán ra ngay trong tháng này, trong khi lịch trình của iPad mini vẫn chưa được tiết lộ. Đối với dòng iPhone 16, có khả năng Apple vẫn sẽ giữ lịch trình ra mắt và bán ra vào tháng 9 như truyền thống.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]