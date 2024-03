Ra mắt Nothing Phone 2 với thiết kế lạ mắt, giá chỉ từ 8,8 triệu

So với Nothing Phone 2, Nothing Phone (2a) có mức giá thấp hơn. Sản phẩm cung cấp trải nghiệm hàng ngày tối ưu với công nghệ nâng cấp của Nothing.

Về thiết kế, máy sử dụng ý tưởng điện thoại thông minh nội bộ đầu tiên của Nothing, được tạo ra vào năm 2020, chỉ vài tháng sau khi Nothing ra mắt.

Nothing Phone (2a).

Điểm nhấn quan trọng của thiết kế là hệ thống camera kép, nằm bên trong cuộn dây NFC và tạo ra chi tiết "đôi mắt". Mặt sau của điện thoại được bo cạnh ở góc 90 độ, giúp thiết bị có khả năng chống va đập khi bị rơi tốt hơn.

3 phiên bản màu của thiết bị bao gồm: màu Đen, Trắng hoặc Sữa. Nothing Phone (2a) đi kèm giao diện Glyph mang tính biểu tượng của Nothing với 26 vùng điều chỉnh.

Chiếc smartphone này sử dụng chip Dimensity 7200 Pro. SoC được sản xuất trên quy trình 4nm mới nhất của TSMC, có tốc độ lên tới 2,8 GHz.

Nothing Phone (2a) có thiết kế rất bắt mắt.

Phía trước, điện thoại có màn hình AMOLED 10 bit kích cỡ 6,78 inch với độ phân giải 1084x2412px, độ sáng tối đa 1.300 nit và tốc độ làm mới thay đổi 30-120Hz. Điện thoại chạy giao diện người dùng Nothing OS 2.5 trên hệ điều hành Android 14, hứa hẹn cập nhật Android trong 3 năm và 4 năm cập nhật bảo mật.

Điện thoại tầm trung của Nothing có ba camera, bao gồm 2 camera sau 50MP và camera selfie 32MP (kích cỡ cảm biến 1/2,74 inch), khẩu độ f/2.2. Camera chính sử dụng cảm biến 50MP (có kích cỡ 1/1.56 inch) với khẩu độ f/1.88 đi kèm khả năng chống rung quang học - OIS và camera siêu rộng lấy nét cố định 50MP (kích cỡ 1/2.76 inch), khẩu độ f/2.2.

Camera sau kép có thiết kế giống "đôi mắt".

Nothing Phone (2a) có viên pin khá lớn - 5.000mAh, hỗ trợ sạc 45W và có thể sạc được 50% trong 23 phút và 100% trong 59 phút. Theo nhà sản xuất, dung lượng pin sẽ giữ được 90% sau 1.000 chu kỳ sạc, tương ứng với hơn ba năm sử dụng.

Giá bán của máy rất phải chăng.

Nothing Phone (2a) đã cho phép đặt hàng trước từ Nothing.tech và sẽ xuất xưởng từ ngày 12/3. Trên toàn cầu, điện thoại sẽ có hai phiên bản – phiên bản tiêu chuẩn có RAM 8GB/ ROM 128GB với giá 329 Euro (tương đương 8,8 triệu đồng). Phiên bản RAM 12GB và ROM 256 GB có giá 379 Euro (khoảng 10,1 triệu đồng). Mức giá này khá phù hợp với túi tiền của người dùng tầm trung.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]