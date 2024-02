Những smartphone đáng chờ đợi ra mắt trong tháng này

Xiaomi 14 Ultra

Một số tin đồn cho rằng Xiaomi có thể tung ra mẫu Xiaomi 14 Ultra tại sự kiện MWC 2024. Xiaomi 14 vẫn là sản phẩm bán tại Trung Quốc, tuy nhiên sự xuất hiện của Xiaomi 14 Ultra sẽ đánh dấu sự mở rộng của dòng sản phẩm này ra thị trường quốc tế. Hạn chế duy nhất là phiên bản Xiaomi 14 Pro dường như vẫn độc quyền cho thị trường Trung Quốc.

Xiaomi 14 Ultra.

Quay trở lại với Xiaomi 14 Ultra, đây là mẫu smartphone hướng đến nhiếp ảnh nhờ mô-đun 4 camera phía sau với cảm biến 50 MP. Điện thoại cũng được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 và pin 5180 mAh có thể cung cấp sạc nhanh 90W và sạc không dây 80W.

Huawei Pocket S2

Huawei cũng có thể giới thiệu sản phẩm mới tiếp theo của mình tại MWC năm nay, nhưng đó không phải là P70 hoặc Mate 70 mà là mẫu Pocket S2 với màn hình gập.

Huawei Pocket S2.

Theo tin đồn, Huawei Pocket S2 sẽ kế nhiệm mẫu ban đầu được công ty ra mắt vào năm 2022. Sản phẩm sẽ được trang bị chip Kirin 9000S độc quyền đến từ thương hiệu Trung Quốc giống như các mẫu Mate 60 trang bị.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) bắt đầu đượ quảng cáo trên mạng xã hội của Nothing cho thấy rằng mẫu điện thoại này thực sự sắp ra mắt. Trong thực tế, bản thân Nothing đã xác nhận tin đồn về việc sản phẩm này sẽ có mặt tại sự kiện.

Nothing Phone (2a).

Nothing Phone (2a) dự kiến ​​sẽ được trang bị màn hình 6,7 inch độ phân giải Full HD+ và chip Dimensity 7200 của MediaTek. Mặc dù là một biến thể có giá phải chăng hơn, nó cũng sẽ bao gồm giao diện Glyph được nhiều người mong muốn - một tính năng nổi bật của thương hiệu.

HMD Global

HMD Global cũng tận dụng sân khấu MWC để giới thiệu một trong hai mẫu smartphone thương hiệu của riêng mình và đánh dấu cột mốc lần đầu tiên công ty từ bỏ việc kinh doanh smartphone Nokia mà công ty này được cấp phép từ năm 2017.

Smartphone tương lai của HMD Global sẽ dùng thương hiệu HMD thay vì Nokia.

Mới đây, cái tên Nokia đã được HMD Global thay thế cho thất cả các nền tảng kỹ thuật số của mình. Điều này cho thấy hãng có ý định đầu tư vào mảng di động với hình ảnh và sản phẩm mới. Cho đến nay, tin đồn chỉ tiết lộ rằng một trong những mẫu máy mới của HMD Global sẽ có thiết lập camera phía sau với cảm biến chính 108 MP.

