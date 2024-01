Những ai được nhận khoản bồi thường 500 triệu USD của Apple?

Vào năm 2016, Apple đã gặp phải sự cố "Batterygate" trên hàng loạt mẫu iPhone. Nhiều người dùng iPhone đã phàn nàn về việc iPhone tự tắt nguồn mà không có lý do rõ ràng. Apple đã phát hành iOS 10.2.1 vào tháng 1/2017. Nhưng phải đến tháng 12/2017, hãng mới tiết lộ cách bản cập nhật điều chỉnh tốc độ xung nhịp của lõi CPU trong một số mẫu iPhone nhất định. Kết quả là, những điện thoại này chạy ở tốc độ chậm hơn sau khi cập nhật.

Rất nhiều mẫu iPhone bị ảnh hưởng bởi sự cố Batterygate.

Toàn bộ sự cố "Batterygate" bắt đầu khi các thiết bị iPhone bị ảnh hưởng có pin yếu, không đủ để bộ xử lý xử lý một số tác vụ phức tạp nhất định. Kết quả là những chiếc điện thoại này sẽ bị hỏng. Sau khi cài đặt iOS 10.2.1, người dùng iPhone đều cho rằng iPhone của họ chạy chậm hơn.

Cuối cùng, Apple đã thẳng thắn xin lỗi và giảm giá thay pin trong suốt năm 2018 trên một số mẫu iPhone nhất định tới 63%, xuống còn 29 USD. Apple cũng đã thêm mục Battery Health & Charging để hiển thị dung lượng hiện tại của pin iPhone so với khi còn mới. Người dùng có thể truy cập mục đó bằng cách đi tới Cài đặt (Settings) > Pin (Battery) > Tình trạng & Sạc pin (Battery Health & Charging).

Theo 9to5Mac, "Nhà Táo" hiện đang gửi các khoản thanh toán cho những người bị ảnh hưởng bởi sự cố Batterygate. Tại thời điểm tung ra iOS 10.2.1, Apple đã không thừa nhận rằng bản cập nhật được thiết kế để làm chậm CPU trên các thiết bị bị ảnh hưởng. Apple đang trả 92,17 USD (khoảng 2,24 triệu đồng) cho mỗi yêu cầu bồi thường thành công. Do đó, một số người dùng iPhone có nhiều yêu cầu bồi thường sẽ nhận được gần 1.000 USD (khoảng 24,38 triệu đồng) từ "gã khổng lồ" công nghệ.

Apple đã đồng ý với một khoản bồi thường khổng lồ trị giá 500 triệu USD mặc dù chỉ có 310 triệu USD sẽ đến tay người tiêu dùng, số còn lại được chi trả cho phía luật sư. Những người kịp nộp đơn khiếu nại lên tòa án trước ngày 6/10/2020 có thể gửi yêu cầu bồi thường cho từng mẫu iPhone nằm trong thỏa thuận dàn xếp. Những mẫu iPhone bị ảnh hưởng bao gồm: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus và iPhone SE.

