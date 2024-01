Nhiều người dùng bực tức vì bản cập nhật khó chịu cho máy in HP

Đây là một động thái khá ngạc nhiên của HP đối với người dùng máy in của hãng. Lý do được HP đưa ra nhằm giải thích cho hành vi của mình bắt nguồn từ việc hãng xem “virus có thể làm hỏng thiết bị của bạn” như là cách lôi kéo người dùng sử dụng mực in chính hãng vốn không hề rẻ tiền. Bản thân chủ tịch HP, Enrique Lores, giải thích trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng công ty đã phát hiện ra rằng kẻ tấn công có thể đưa virus vào hộp mực để nó có thể lây nhiễm vào máy mục tiêu trước khi tiếp cận các máy tính trên mạng.

HP tính phí mực in khá cao.

Vấn đề là, các chuyên gia bảo mật cho rằng để có thể lây lan virus qua mực in, kẻ gian cần đầu tư rất nhiều vào một dự án mà không hoàn toàn khả thi, chưa kể việc dự án sẽ yêu cầu khoản đầu tư lớn hơn nhiều so với cuộc tấn công thông thường.

Bất chấp điều này, HP vẫn đang tìm cách lôi kéo người dùng mua mực in chính hãng thông qua một bản cập nhật được phân loại là “quan trọng” gần như áp dụng cho tất cả các máy in trong danh mục của hãng sử dụng hộp mực.

Trên trang web của HP, người dùng có thể thấy tất cả các kiểu model bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng cho phép kẻ xấu thực thi mã từ xa, đồng thời hãng yêu cầu người dùng không được sử dụng hộp mực của bên thứ ba.

Nhiều khách hàng chọn mực in bên thứ ba cho máy in HP.

Được biết, HP kiếm được tiền từ việc bán các vật tư tiêu hao, bao gồm hộp mực, tuy nhiên mức giá đưa ra cao hơn khiến việc người tiêu dùng phải tìm đến các giải pháp mực in thay thế. Đó có thể hiểu lý do đằng sau việc HP đang tìm cách buộc người dùng phải sử dụng máy in chính hãng, vốn có lợi nhuận cao hơn rất nhiều.

