Nhiều người coi sở hữu thiết bị Apple là biểu tượng của sự đẳng cấp

Với sự xuất hiện của các thiết bị mới từ Apple, người dùng iPhone đang nghĩ đến việc mua một chiếc điện thoại mới. Những người yêu thích iPhone đã chờ đợi sự ra mắt của nó trong một thời gian dài. Có rất nhiều người dùng nâng cấp iPhone hàng năm ngay cả khi iPhone hiện tại không gặp lỗi gì. Trên thực tế, họ làm điều này vì cơn sốt iPhone và xem đó là sự thể hiện trạng thái. Chúng ta hãy cùng điểm qua 5 lý do chính khiến người dùng có suy nghĩ này.

iPhone luôn là niềm khao khát của nhiều người sau khi ra mắt.

Xây dựng thương hiệu

Lý do lớn nhất đằng sau việc coi Apple là biểu tượng địa vị là để xây dựng thương hiệu. Mọi người biết điều này không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Apple có bản sắc riêng biệt trên toàn thế giới. Sau khi nhìn thấy logo, mọi người xung quanh đều bị thu hút.

Giá cả đắt đỏ

Lý do Apple được coi là biểu tượng của địa vị là do giá bán các thiết bị công ty. Các thiết bị của Apple khá đắt so với các công ty khác trên thị trường. Vì giá của nó được nhiều người biết đến nên họ hiểu rằng người dùng đang sở hữu nó là giàu có, hoặc có điều kiện. Nhiều người đua nhau mua sản phẩm của Apple để tạo sự khác biệt với bạn bè và người thân.

Giá của iPhone không hề rẻ so với mặt bằng chung.

Hình dáng và thiết kế

Trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào, mọi người đều chú ý đến hình dáng và thiết kế của nó. Các thiết bị của Apple đang tiến xa trong vấn đề này. Chúng có hình dáng khác biệt nên rất dễ nhận biết ngay cả khi ở trong đám đông. Do thân kim loại và thiết kế vuông vức nên giờ đây iPhone rất ít bị vỡ nếu bị rơi.

Tính năng máy ảnh

Mọi người cũng coi việc sở hữu iPhone như một biểu tượng trạng thái vì máy ảnh mạnh mẽ của chúng. Ít có khả năng ảnh bị kém chất lượng khi người dùng cầm lên và chụp trong điều kiện thông thường. Có rất nhiều chế độ camera trên iPhone mà các điện thoại khác không có.

Máy ảnh iPhone khá dễ sử dụng với chất lượng chụp tốt.

Quyền riêng tư và bảo mật

iOS được coi là an toàn hơn Android. Người dùng smartphone lo ngại về bảo mật dữ liệu, điều này thể hiện khi nhiều người phàn nàn về việc rò rỉ dữ liệu. Tuy nhiên, khi cài đặt ứng dụng trên iPhone, người dùng đặc biệt quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật.

