Người dùng rơi vào mê cung giá quá khó hiểu của iPhone 15

Với giá quốc tế, Apple cung cấp nhiều mức giá khác nhau, từ 429 USD cho iPhone SE 3 64 GB đến 1.599 USD cho iPhone 15 Pro Max 1 TB, để nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau. Không giống như năm trước, có một mức giá khiến việc chọn mua iPhone nào trở nên vô cùng khó khăn, đó là khi xem xét phân khúc giá 929 USD.

Giá iPhone trải dài từ 429 USD đến 1.599 USD.

Giá iPhone 15 không Pro vẫn gặp vấn đề

iPhone 15 có giá khởi điểm 799 USD, một con số tuyệt vời cho một điện thoại hoàn toàn mới. Nhưng trên thực tế, giá chính xác là 829 USD. Khoản tiền 30 USD bổ sung được chi trả bởi các ưu đãi của nhà mạng mà Apple đã giới thiệu với dòng iPhone 12 - chiếc iPhone 5G đầu tiên. Mọi chiếc iPhone ra mắt kể từ đó đều gặp “vấn đề” tương tự.

Cho dù đó là iPhone 13, 14 hay 15, và dù có tên mini hay Plus, những phiên bản không phải Pro này sẽ có giá cao hơn 30 USD nếu người dùng không mua iPhone thông qua nhà mạng. Tuy nhiên, mức 30 USD này không áp dụng cho các mẫu Pro. Đó là lý do bài viết đề cập đến mức giá 929 USD mà không phải là 899 USD để từ đó cho thấy sự khó chịu như thế nào khi rơi vào vòng luẩn quẩn của việc chọn mua iPhone 15.

Những diễn biến thú vị

Sự xuất hiện của dòng iPhone 15 có một số tác động lớn đến dòng iPhone mùa thu. Đầu tiên, không có iPhone mini nào của Apple sau khi iPhone 13 mini bị ngừng sản xuất.

Ngoài ra, ngoại trừ iPhone SE 3 và iPhone 15 Pro Max, tất cả iPhone đều có bộ nhớ trong ít nhất 128 GB. iPhone SE 3 là model duy nhất có dung lượng lưu trữ 64 GB, trong khi iPhone 15 Pro Max có bộ nhớ trong từ 256 GB.

Các mẫu iPhone 15 thông thường có giá mua sắm cao hơn 30 USD nếu không có nhà mạng trợ giá.

Cuối cùng, đây là năm đầu tiên người dùng có thể mua một chiếc iPhone 6,7 inch rẻ hơn. Đó là iPhone 14 Plus của năm ngoái, vốn có giá khởi điểm 799 USD (829 USD) thay vì 929 USD vào năm ngoái.

Đau đầu khi chọn iPhone 929 USD

Điều này đưa mọi người đến với dòng sản phẩm Apple trong năm nay, nơi mọi người sẽ tập trung vào mức giá 929 USD. Chúng ta hãy xem tất cả những chiếc iPhone mà Apple bán trong khoảng từ 799 USD đến 999 USD.

- 829 USD: iPhone 14 128 GB, iPhone 14 Plus 128 GB và iPhone 15 128 GB.

- 929 USD: iPhone 13 512 GB, iPhone 14 Plus 256 GB, iPhone 15 256 GB, iPhone 15 Plus 128 GB.

- 999 USD: iPhone 15 Pro 128 GB.

Như vậy, chúng ta đang có đến 8 lựa chọn trong danh sách nói trên, với một nửa trong số này là các mẫu iPhone 15.

Với tất cả các biến thể đề cập, mức giá 929 USD thực sự đặc biệt thú vị. Khi chi ra số tiền này, mọi người có thể tương đối khó khăn trong việc lựa chọn iPhone 13 hoặc iPhone 15 với màn hình 6,1 inch, iPhone 14 Plus hoặc iPhone 15 Plus với màn hình 6,7 inch.

Ngoài kích thước, người dùng cũng có thể lựa chọn giữa các mức bộ nhớ trong. Bắt đầu ở mức 128 GB đối với iPhone 15 Plus hoàn toàn mới và tăng lên 512 GB cho iPhone 13. Đáng chú ý, các mẫu iPhone 15 là những mẫu duy nhất có màn hình Dynamic Island và cổng USB-C ở phía dưới.

iPhone 13 và iPhone 13 Pro được đặt bên cạnh nhau.

iPhone càng mới thì khả năng tồn tại của nó càng tốt theo thời gian. Các mẫu iPhone 15 được hạ cấp một chút so với iPhone 15 Pro, nhưng cũng được nâng cấp nhẹ so với iPhone 14 Pro. Chúng được trang bị chip A16 Bionic và biến iPhone 15 Plus trở thành một con quái vật khi nói đến thời lượng pin. Chúng cũng có hầu hết các tính năng máy ảnh mới nhất.

Nhưng nếu muốn có thêm không gian lưu trữ, người dùng có thể chọn iPhone 13 512 GB - một bước tiến lớn so với 256 GB mà người dùng chọn giữa iPhone 14 Plus hoặc iPhone 15.

Một điều cũng rất thú vị là iPhone 15 và iPhone 14 Plus năm nay song hành với nhau. Không chỉ đối với mức giá 929 USD mà còn đối với mọi vấn đề liên quan đến bộ nhớ trong. Nếu dự định mua iPhone vào mùa thu này, nhiều người sẽ chọn iPhone 15 256 GB.

Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây

Nếu đã theo dõi dòng iPhone trong nhiều năm, mọi người có thể thấy vấn đề nói trên chưa bao giờ xảy ra trước đây. Apple đã tăng số lượng iPhone sản xuất hàng năm kể từ dòng iPhone 8/X. Các mức bộ nhớ trong cũng tăng lên. Điều đó cho phép công ty chiếm lĩnh trong phân khúc thị trường giữa mức giá khởi điểm 429 USD của iPhone SE 3 và iPhone 15 Pro Max 1 TB đắt nhất được bán với giá 1.599 USD.

Tại sao Apple làm điều này? Giá bán trung bình của iPhone (ASP) có thể là câu trả lời, điều đã được thể hiện khi Apple vừa đạt mức ASP cao nhất vào quý 2/2023 - một khoảng thời gian bất thường. Dữ liệu của CIRP chỉ ra rằng, giá ASP hiện đã tăng lên 988 USD so với mức 972 USD trước đó. Điều này bắt nguồn từ việc Apple thực sự không có đủ hàng iPhone 14 Pro/Pro Max vào quý 4/2022 do các lệnh phong tỏa do Covid-19 ở Trung Quốc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Nhưng chỉ cần thêm 70 USD, mọi người sẽ được iPhone 15 Pro

Tất nhiên, mức giá 929 USD thấp hơn 988 USD của ASP nói trên. Nhưng Apple lại đang mang đến cho khách hàng rất nhiều lựa chọn ở mức giá đó, điều này có thể cho thấy họ đang nỗ lực để giữ mức giá trung bình càng cao càng tốt, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế hiện nay.

iPhone 15 Pro chỉ có giá khởi điểm 999 USD.

Apple vẫn kỳ vọng sẽ bán được nhiều mẫu iPhone 15 Pro/Max cộng lại hơn so với các mẫu thông thường. Đó là những gì được thể hiện trong báo cáo từ các chuỗi cung ứng. Bất chấp nền kinh tế, hầu hết người mua iPhone 15 sẽ chi ít nhất 999 USD cho một chiếc Pro mới. Do đó, Apple phải kỳ vọng người dùng iPhone sẽ trả hơn 929 USD cho các mẫu iPhone 2023.

Khi nghĩ đến việc mua sắm, nếu đã bỏ ra gần 1.000 USD để mua một chiếc điện thoại, ắt hẳn họ sẽ không thể không nghĩ đến việc chỉ cần chi thêm 70 USD so với mức 929 USD là có thể tiếp cận đến chiếc iPhone 15 Pro cao cấp hơn nhiều. Và con số này cao hơn mức ASP hiện tại. Thêm với các ưu đãi dành cho iPhone khác nhau, có thể hiểu được lý do tại sao nhiều người chọn mua phiên bản Pro thay vì bất kỳ chiếc iPhone nào có giá 929 USD.

Suy cho cùng, chỉ có Apple mới biết tại sao họ lại đưa ra nhiều lựa chọn mua đến vậy cho cùng một mức giá. Với người dùng, quá nhiều lựa chọn lại càng khiến họ trở nên đau đầu khi mua sắm.

