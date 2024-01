Người dùng iPhone 7 đang được Apple bồi thường vì lý do này

Năm ngoái, Apple đã đồng ý trả 35 triệu USD để giải quyết một vụ kiện tập thể ở Mỹ về cáo buộc iPhone 7 và iPhone 7 Plus dễ gặp vấn đề về âm thanh do chip bị lỗi. Và hiện tại, hãng đã bắt đầu thông báo cho những khách hàng đủ điều kiện bồi thường thông qua email.

Do đó, những người dùng được Apple bồi thường là những người sở hữu iPhone 7 hoặc iPhone 17 Plus tại Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2016 - 3/1/2023 và đã báo cáo các vấn đề âm thanh nằm trong thỏa thuận dàn xếp hoặc đã thanh toán cho Apple để sửa chữa hoặc thay thế iPhone do sự cố âm thanh Loop Disease.

iPhone 7 Plus.

Những người không nhận được thông báo nhưng tin rằng đủ điều kiện gửi yêu cầu sẽ được hướng dẫn gửi email đến info@smartphoneaudiosettlement.com.

Hạn chót cho các phản hồi về vụ bồi thường này là ngày 3/6, thông tin chi tiết hơn có sẵn trên trang web thông báo giải quyết.

Theo thỏa thuận giải quyết được đề xuất, những người bị ảnh hưởng có thể nhận được số tiền bồi thường lên tới 349 USD (khoảng 8,56 triệu đồng) hoặc 125 USD (khoảng 3,06 triệu đồng).

Apple đã bị kiện về vấn đề này ở nhiều tiểu bang của Mỹ vào năm 2019, các khiếu nại cáo buộc công ty đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng và vi phạm bảo hành. Mặc dù đồng ý giải quyết nhưng "Nhà Táo" lại phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Loop Disease

Theo một tài liệu nội bộ năm 2018, Apple đã thừa nhận sự cố micrô ảnh hưởng đến một số mẫu iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Một số khách hàng cho hay, sau khi cập nhật lên iOS 11.3, micrô trên iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus đã không hoạt động và nút loa chuyển sang màu xám khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.

Triệu chứng:

- Nút loa chuyển sang màu xám trong khi gọi

- Người khác không thể nghe thấy âm thanh trong các cuộc gọi di động hoặc FaceTime

- Phát video hoặc ghi âm sau khi iPhone cài đặt iOS 11.3 không có âm thanh

Mặc dù đã thừa nhận vấn đề này trong nội bộ nhưng Apple chưa bao giờ đăng chương trình dịch vụ về vấn đề này trên trang web của mình và cũng chưa bao giờ phản hồi các yêu cầu bình luận.

Về nguyên nhân cơ bản, vụ kiện tập thể cáo buộc "vật liệu được sử dụng trong vỏ ngoài của ‌iPhone‌ không đủ bền để bảo vệ các bộ phận bên trong", khiến chip âm thanh mất tiếp xúc điện với bảng logic do "bị uốn cong vỏ ngoài trong quá trình sử dụng thường xuyên." Hiện chưa rõ tổng cộng có bao nhiêu chiếc iPhone 7 và iPhone 7 Plus bị ảnh hưởng.

Ban đầu, Apple cho biết, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ có các "ngoại lệ bảo hành" đối với những chiếc iPhone bị ảnh hưởng, sửa chữa miễn phí cho một số khách hàng. Tuy nhiên, điều này đã đột ngột chấm dứt vào tháng 7/2018. Sau đó, một số khách hàng phải trả khoản phí ngoài bảo hành khoảng 300 USD (khoảng 7,36 triệu đồng) ở Mỹ để sửa chữa.

Nếu thỏa thuận dàn xếp được thông qua, các khách hàng sẽ lấy lại được ít nhất một phần tiền từ Apple sau nhiều năm im lặng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]