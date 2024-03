Người dùng iPhone 6, 6s, 7 sắp được Apple bồi thường bao nhiêu tiền?

Apple sẽ trả tới 14,4 triệu USD (CAD) tiền bồi thường cho những người dùng iPhone đủ điều kiện trong một vụ kiện tập thể ở Canada. Vụ kiện tập thể này cáo buộc "Nhà Táo" đã cố tình giảm hiệu suất của một số iPhone cũ.

CBC báo cáo, mỗi người dùng iPhone khiếu nại có thể nhận được từ 17,50 - 150 USD (từ 432 nghìn đồng - 3,7 triệu đồng).

Nhiều iPhone bị ảnh hưởng bởi hành vi cố tình làm giảm hiệu suất của Apple.

Trước đó, vào cuối năm 2017, nhiều người phát hiện ra rằng Apple đang làm chậm một số mẫu iPhone cũ, khiến không ít người người phải nâng cấp lên mẫu iPhone mới. "Táo Khuyết" đã giải thích rằng pin cũ khó có thể cung cấp năng lượng tối đa nên hãng đã triển khai tính năng quản lý năng lượng để ngăn chặn tình trạng tắt máy đột ngột.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng không hài lòng với sự thiếu minh bạch và nhiều vụ kiện đã được đệ trình. Công ty đã xin lỗi vì điều này và cũng tạm thời giảm giá thay thế pin từ 79 USD (khoảng 1,95 triệu đồng) xuống còn 29 USD (khoảng 716 nghìn đồng).

Apple đã phủ nhận mọi hành vi sai trái nhưng đã quyết định giải quyết để tiết kiệm chi phí kiện tụng.

Những người dùng tại Canada (ngoại trừ những người đến từ Quebec) có iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus hoặc iPhone SE được cài đặt hoặc tải xuống iOS 10.2.1 trở lên hoặc iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus đã cài đặt hoặc tải xuống iOS 11.2 trở lên trước ngày 21/12/2017 sẽ đủ điều kiện để giải quyết bồi thường. Chủ sở hữu iPhone sẽ phải cung cấp số sê-ri của iPhone để nhận thanh toán.

Mẫu yêu cầu thanh toán sẽ được Apple tung ra trong những ngày tới và những người muốn bồi thường sẽ phải điền và gửi đơn yêu cầu này để nhận tiền.

Trước đó, công ty có trụ sở tại Cupertino đã đồng ý trả tới 500 triệu USD cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng ở Mỹ để giải quyết một vụ kiện tương tự. Công ty đã bắt đầu gửi các khoản bồi thường cho vụ kiện đó vào đầu năm nay, một số người tiêu dùng bị ảnh hưởng sẽ nhận được tới 92,17 USD (khoảng 2,27 triệu đồng).

