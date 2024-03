Moto G và Moto G Power hỗ trợ 5G trình làng với giá cực phải chăng

Đầu tiên là Moto G 5G (2024) với giá chỉ 199 USD (4,9 triệu đồng), giảm so với 249 USD (6,14 triệu đồng) của tiền nhiệm. Mặc dù giá rẻ hơn nhưng Moto G 5G vẫn có thể đáp ứng được một số nâng cấp. Một trong những nâng cấp đó là camera chính với ống kính 50 MP, so với camera 48 MP từ một năm trước, kết hợp với camera macro 2 MP. Ở mặt trước điện thoại có camera selfie 8 MP. Motorola tuyên bố máy ảnh có độ nhạy sáng tốt hơn 4 lần so với trước đây.

Một cải tiến khác có trên sản phẩm là tốc độ sạc. Mặc dù điện thoại vẫn có pin 5.000mAh nhưng máy mang lại khả năng sạc có dây nhanh hơn (18W).

Trong khi phiên bản 2023 sử dụng chip Snapdragon 480 Plus thì bản năm nay sử dụng chip Snapdragon 4 Gen 1 hứa hẹn cải thiện thời lượng pin một chút so với tiền nhiệm, vốn cũng đã khá tốt.

Cùng với những khác biệt nói trên, sản phẩm mới sở hữu nhiều điều tương tự tiền nhiệm, bao gồm RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Màn hình thích ứng 120 Hz lớn hơn một chút với kích thước 6,6 inch nhưng vẫn giữ nguyên độ phân giải HD+ (1612 x 720 pixel). Tính năng Dolby Atmos trở lại mang đến cho điện thoại chất lượng âm thanh chắc chắn.

Tiếp theo là Moto G Power (2024) có giá 299 USD (7,37 triệu đồng). Với mức giá đó, người dùng nhận được một số tính năng chất lượng cao hơn, chẳng hạn như camera sau siêu rộng. Nói về camera, Moto G Power sở hữu thiết lập camera kép với cảm biến chính 50 MP hỗ trợ OIS, kết hợp camera siêu rộng 8 MP với góc 118 độ. Ở mặt trước là camera 16 MP.

Điện thoại có màn hình LCD 6,7 inch độ phân giải FHD+ với kích thước 6,7 inch. Pin dung lượng 5.000mAh hỗ trợ sạc có dây 30W và sạc không dây 15W. Ngoài ra người dùng còn nhận được âm thanh Dolby Atmos, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB định dạng UFS 2.2.

Moto G 5G (2024) có màu Sage Green, trong khi Moto G Power 5G (2024) sẽ có màu Midnight Blue và Pale Lilac.

