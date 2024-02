Liệu iPhone 13 Pro Max có còn đáng mua?

Đánh giá chung Xét cho cùng, có những lý do mua hoặc không mua iPhone 13 Pro Max bởi nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của từng người dùng. Dưới đây là một số gợi ý mà người dùng có thể tham khảo. Lý do nên mua: cần một chiếc iPhone màn hình lớn với mức giá hợp lý; muốn chụp những bức ảnh và video đẹp trong ngày đầu năm; muốn một chiếc iPhone có khả năng pin tốt; muốn một chiếc iPhone có giá trị tốt sẽ được cập nhật trong nhiều năm. Mặc dù vậy, có một số lý do người dùng có thể suy nghĩ lại mà không nhất thiết phải mua iPhone 13 Pro Max, bao gồm cần một điện thoại tốt với camera 48 MP, hoặc muốn smartphone nhẹ bởi điện thoại này rất nặng.