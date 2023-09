Kỷ nguyên mới của iPhone đang khiến người dùng bối rối

Giờ đây, người dùng có thể sạc iPhone, iPad, MacBook, Nintendo Switch và tất nhiên là bất kỳ smartphone Android hiện đại nào khác trong gia đình chỉ bằng một cáp USB-C thay vì phải tìm kiếm cáp Lightning chỉ cho điện thoại của mình. Không chỉ có vậy, iPhone 15 series vẫn hoạt động tốt với bộ sạc của các mẫu trước đó cung cấp nguồn điện ít nhất 20W. Ngoài ra, người dùng không thiếu sự lựa chọn khi tìm kiếm bộ sạc iPhone 15 tốt nhất.

Đừng quên rằng USB-C mở ra cánh cửa cho nhiều thứ hơn là dữ liệu và nguồn điện. Đó không chỉ là khả năng kết nối có thể đảo ngược, USB-C còn có thể được sử dụng để cắm vào màn hình ngoài, phát âm thanh và thậm chí hoạt động như một kết nối ethernet. Những người phụ thuộc sâu hơn vào hệ sinh thái của Apple sẽ được hưởng một số lợi ích này trên iPad và MacBook mới nhất và dòng iPhone 15 lần đầu tiên tự hào có DisplayPort qua USB-C.

Đó là sự tiện lợi mà mọi người đã chờ đợi từ lâu và một khi người dùng hoàn toàn sử dụng USB-C, họ sẽ không thể quay lại thời xưa với nhiều đầu nối nữa. Tuy nhiên, nếu đã kiểm tra trạng thái của USB-C, người dùng sẽ nhận thấy rằng tính đơn giản về mặt vật lý bị giảm sút bởi một mạng lưới các thông số kỹ thuật mờ đục được hỗ trợ qua đầu nối.

iPhone 15 khiến USB-C trở nên khó hiểu hơn

Mặc dù tất cả các mẫu iPhone 15 series đều hỗ trợ USB-C, nhưng có một số điểm khác biệt chính mà người tiêu dùng cần lưu ý.

iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có tốc độ truyền dữ liệu tiện lợi lên tới 10 Gbps qua USB-C. Tuy nhiên, Apple đã gắn nhãn sai cho USB này là USB 3, bởi khả năng 10 Gbps hiện thuộc biệt danh USB 3.2 Gen 2x1 được cải tiến mà người dùng sẽ tìm thấy trên các sản phẩm khác. Đó chỉ là sự khởi đầu của những điều gây nhầm lẫn.

Sự nhầm lẫn thực sự của người tiêu dùng sẽ đến từ việc iPhone 15 và 15 Plus tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ giao thức USB 2.0 cũ. Phiên bản đó cung cấp tốc độ dữ liệu chỉ 480 Mbps, tức chậm hơn 20 lần so với các mẫu Pro. Mặc dù trang bị USB-C cho tất cả các điện thoại, các biến thể iPhone 15 giá rẻ hơn vẫn truyền các tập tin video và dữ liệu khác chậm hơn nhiều so với Pro.

iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Kết nối USB-C USB-C USB-C USB-C Tốc độ dữ liệu USB 2.0 480 Mbps USB 2.0 480 Mbps USB 3.1 Gen 2x1 10 Gbps USB 3.1 Gen 2x1 10 Gbps Công suất sạc 20W 20W 20W 20W

Nếu điều đó vẫn chưa đủ khó hiểu, Apple sẽ cung cấp cáp USB-C to USB-C tương thích USB 2.0 trong hộp tất cả các iPhone mới nhất. Có nghĩa, mặc dù iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có thể có tốc độ 10 Gbps, nhưng không thể đạt được tốc độ này nếu sử dụng cáp do Apple cung cấp. Thay vào đó, người dùng sẽ phải mang theo cáp tương thích của riêng mình hoặc mua loại cáp được đánh giá phù hợp từ Apple.

Tuy nhiên, công ty không nêu rõ thông số kỹ thuật USB trên trang web của mình và nhiều loại cáp của họ chỉ được xếp hạng USB 2.0. Tốt hơn hết, Apple nên chuẩn bị cho phản ứng dữ dội của người tiêu dùng vì họ đã làm rối tung vấn đề này.

Dữ liệu này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi người tiêu dùng sẽ lại cần phải tìm hiểu các loại cáp cụ thể để đảm bảo khả năng tương thích chéo với tất cả các sản phẩm Apple của họ. Ví dụ: họ sẽ cần cáp có khả năng DisplayPort để phản chiếu màn hình iPhone mới nhất và cần có cáp tương thích USB4 hoặc Thunderbolt để truy cập tốc độ USB4 cực nhanh (40 Gbps) trên máy Mac M1. Tương tự, iPhone 15 sạc ở mức năng lượng thấp trên hầu hết mọi loại cáp USB-C, nhưng người dùng sẽ cần phiên bản xếp hạng 5A để sạc pin MacBook Pro ở công suất 100W.

May mắn thay, Apple đã không ném thêm sự khó chịu nào nữa với loại cáp MFi (Made for iPhone/iPad) do công ty chứng nhận như đồn đại. Vấn đề là, các loại cáp có thương hiệu được định giá quá cao của họ nhằm mục đích lợi dụng sự nhầm lẫn của người tiêu dùng về chính xác những gì họ cần.

Nhìn chung, việc chuyển sang sự tiện lợi của USB-C vẫn là một chiến thắng cho khách hàng iPhone và hệ sinh thái rộng lớn hơn. Tuy nhiên, Apple đã bỏ lỡ cơ hội đơn giản hóa trải nghiệm USB-C cho khách hàng của mình khi rơi do các yêu cầu về cổng và cáp không rõ ràng. Sự ra mắt lộn xộn này có nghĩa chúng ta sẽ phải chứng kiến ​​những khó khăn ngày càng tăng khi chủ sở hữu iPhone chuyển sang sử dụng những ưu và nhược điểm của USB-C.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]