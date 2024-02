Kính thông minh Vision Pro đắt đỏ của Apple bị tố gây đau mắt, chóng mặt

Ngoài phần cứng, phàn nàn phổ biến khác khiến cho người dùng trả lại sản phẩm chính là hiệu suất của Vision Pro không tương xứng so với mức giá 3.500 USD.

Một người dùng khác chia sẻ rằng thiết bị này quá đắt, khó sử dụng và khó làm quen với những cơn đau đầu và mỏi mắt liên tục do Vision Pro gây ra.

Ông Parker Ortolani, Giám đốc sản phẩm của The Verge - người sở hữu Vision Pro có ý định trả lại hàng, cho biết: “Mặc dù các tính năng trên sản phẩm này tuyệt vời nhưng nó gây ra quá nhiều sự khó chịu, ngay cả trong thời gian ngắn do trọng lượng và thiết kế của dây đeo sản phẩm. Tôi muốn sử dụng tiếp nhưng lại sợ phải đeo nó vào”. Nhiều người dùng loại kính VR/AR cũng đã từng báo cáo về tình trạng khô mắt và đỏ mắt trong nhiều năm.

Theo các người dùng, việc sử dụng kính Vision Pro đã khiến họ đau đầu và gây say tàu xe, trọng lượng của thiết bị đang bị dồn về phía trước .

Theo The Verge, nhiều chủ sở hữu kính Vision Pro trị giá 3.500 USD (85,5 triệu đồng) trong vài ngày qua đã chia sẻ rằng sẽ trả lại sản phẩm này. Điều này dựa trên chính sách của Apple khi cho phép người mua trả lại hàng trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua.

Chia sẻ Gửi góp ý

Theo An An (theo The Verge, MacRumors) ([Tên nguồn])