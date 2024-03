Không cần điện thoại Samsung cũng có thể truy cập Galaxy AI

Samsung vừa ra mắt ứng dụng Try Galaxy dành cho các thiết bị Android, bao gồm cả các mẫu máy không phải Galaxy, để cung cấp cho người dùng trải nghiệm về các tính năng Galaxy AI mới. Ứng dụng cho phép người dùng dùng thử Live Translate, Chat Assist, Note Assist, Photo Assist và Circle to Search with Google mà không cần mua thiết bị Galaxy S24 mới nhất.

Galaxy AI là điểm nhấn trên Galaxy S24 series.

Sau khi đặt ứng dụng, người dùng sẽ nhận được một loạt hướng dẫn về cách điều hướng One UI 6.1. Tiện ích trên trang thứ hai đóng vai trò là danh sách kiểm tra các tính năng do AI cung cấp để thử. Theo Samsung, người dùng có thể nhấn vào từng mục để xem các video trình diễn ngắn giải thích các tính năng và cách chúng được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể dùng thử các chủ đề Galaxy hoặc hình nền mới được cung cấp độc quyền trên Galaxy S24 Ultra. Sản phẩm bao gồm phần thưởng và ba loại hình nền nghệ thuật có sẵn để tải xuống.

Quay trở lại với khi ra mắt dòng Galaxy S24, Samsung đã quyết định tích hợp AI trên smartphone của mình và gọi đây là kỷ nguyên mới của AI di động bằng cách cung cấp một số tính năng AI mà người dùng Samsung sẽ yêu thích.

Ứng dụng được cung cấp miễn phí.

Bắt đầu từ năm 2022, Samsung đã sử dụng ứng dụng Try Galaxy để quảng bá các tính năng mới trên điện thoại của mình. Công ty Hàn Quốc xem việc cung cấp cái nhìn thoáng qua về trải nghiệm trên các mẫu điện thoại của họ sẽ là cách để lôi kéo mọi người mua chúng.

Trước đó, Samsung cho biết rằng One UI 6.1 và các tính năng AI khác sẽ đến với một số thiết bị ra mắt gần đây của công ty. Tin đồn cũng chỉ ra rằng một số công cụ hỗ trợ AI của hãng sẽ sớm đi theo mô hình cung cấp dưới dạng đăng ký.

