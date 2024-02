iPhone 16 liệu có pin "trâu" hơn iPhone 15 không?

Khi càng gần tới tháng 9, những tin đồn xung quanh dòng iPhone 16 ngày càng nóng lên. Tin đồn mới nhất cho biết, ít nhất 2 mẫu iPhone mới sẽ có pin lớn hơn so với bản tiền nhiệm, một mẫu iPhone sẽ có pin nhỏ hơn.

Ảnh concept bộ tứ iPhone 16.

Thêm vào đó, nguồn tin Majin Bu đã đăng tải sơ đồ của iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus và iPhone 16.

Theo dự đoán, iPhone 16 Pro Max sẽ có pin 4.676mAh, tăng 254mAh so với pin 4.422mAh của iPhone 15 Pro Max. Điều này không gây ngạc nhiên vì điện thoại sẽ tăng kích thước màn hình từ 6,7 inch lên 6,9 inch. Majin Bu cũng cho biết, do thiết kế mới nên điện thoại sẽ không còn pin hình chữ L.

iPhone 16 Plus có thể có pin nhỏ hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Theo tin đồn, điện thoại sẽ có pin 4.006mAh, nhỏ hơn một chút so với viên pin 4.383mAh của iPhone 15 Plus. Tuy nhiên, điện thoại có thể vẫn có thời lượng pin tương tự như iPhone 15 Plus 2023 vì có con chip hiệu quả hơn dựa trên quy trình N3E.

Và cuối cùng, dung lượng pin của iPhone 16 sẽ tăng từ 3.349mAh lên 3.561mAh.

Sự thay đổi dự kiến trên bộ ba iPhone 16.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus dự kiến có cùng kích thước màn hình với các mẫu iPhone hiện tại - lần lượt là 6,1 inch và 6,7 inch. Một tin đồn gần đây cho biết, chúng sẽ có dãy camera dọc đồng thời kế thừa nút Action của iPhone 15 Pro.

Dòng iPhone mới sẽ có Nút chụp để mang lại cảm giác chuyên dụng giống như máy ảnh. iPhone 16 Pro sẽ có camera tele với ống kính tiềm vọng, iPhone 16 Pro Max sẽ có camera tele siêu ống kính tiềm vọng.

Cuối cùng, Apple cũng sẽ đưa các tính năng Trí tuệ nhân tạo - AI tiên tiến vào điện thoại mới của mình để cạnh tranh tốt hơn với các điện thoại Android cao cấp hiện có trên thị trường.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]