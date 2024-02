iPhone 16 có thể gây bất ngờ với 5 mẫu được ra mắt

Trở lại với 4 mẫu iPhone trước đây, Apple sẽ tung ra 2 mẫu cơ bản và 2 mẫu Pro, với mỗi cặp đều có một thiết bị màn hình lớn và nhỏ để người tiêu dùng có sự lựa chọn rất đơn giản. Nhưng đến với năm nay, Apple có thể khiến việc mua iPhone mới trở nên khó khăn hơn nhiều khi tung ra 5 mẫu khác nhau cùng một lúc. Hai trong số chúng sẽ nhận được hậu tố SE và các đặc điểm đơn giản hơn. Sẽ có một mẫu iPhone 16 thông thường và như trước đây, hai mẫu có hậu tố Pro.

Các mẫu smartphone này sẽ khác nhau về số lượng camera, chất liệu thân máy và màn hình. Do đó, người mua sẽ khó khăn hơn rất nhiều trong việc lựa chọn phương án tốt nhất cho mình. Thông tin cụ thể ra sao, hãy cùng tìm hiểu.

Các mẫu iPhone 16

Theo thông tin đến từ tài khoản Majin Bu trên X, Apple có kế hoạch phát hành các mẫu iPhone 16 SE, iPhone 16 Plus SE, iPhone 16, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Phiên bản SE sẽ có giá rẻ nhất trong dòng. Chúng có một camera, màn hình Dynamic Island và tốc độ làm mới 60 Hz. Các mẫu này chỉ khác nhau ở kích thước màn hình, gồm 6,1 inch và 6,7 inch. Trong khi đó, mẫu iPhone 16 thông thường sẽ có camera kép, pin lớn hơn và màn hình với công nghệ ProMotion 120 Hz.

Đồng thời, theo các nguồn tin, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ có màn hình 6,3 inch và 6,9 inch, kết hợp kính tiềm vọng ở cả hai phiên bản. Chúng cũng khác với các mẫu rẻ hơn ở chất liệu vỏ với khung titan, trong khi các mẫu rẻ hơn có khung nhôm.

Mặc dù vậy, ông Bu cũng khuyến cáo rằng tuy Apple đang thử nghiệm một nguyên mẫu iPhone với Dynamic Island với camera đơn, công ty vẫn có thể không sửa đổi dòng smartphone mà họ trình bày vào tháng 9/2024, tức là mọi chi tiết nói trên hoàn toàn có thể thay đổi khi chúng ra mắt chính thức.

Dung lượng pin

Càng thú vị hơn khi tìm hiểu về dung lượng pin của iPhone 16, điều đã được xác nhận bởi hai nguồn khác nhau. Đầu tiên, dữ liệu về mức tăng pin được Majin Bu công bố, sau đó được cổng thông tin MacRumors xác nhận nhờ vào nguồn chuỗi cung ứng.

Theo thông tin sơ bộ, nếu Apple vẫn giữ nguyên cách phát hành iPhone 16 như tiền nhiệm, dung lượng pin của iPhone 2024 sẽ như sau: iPhone 16 (3561 mAh), iPhone 16 Plus (4006 mAh), iPhone 16 Pro (không có dữ liệu) và iPhone 16 Pro Max (4676 mAh).

So với các mẫu năm ngoái, pin của iPhone 16 và 16 Pro Max sẽ tăng lần lượt 6% và 5%, trong khi iPhone 16 Plus giảm tới 9%. Rõ ràng, Apple đã đặt mục tiêu biến phiên bản Pro Max trở thành chiếc iPhone có thời lượng sử dụng lâu nhất, trong đó MacRumors báo cáo rằng iPhone 16 Pro Max sẽ có thời lượng pin hơn 30 giờ. Để so sánh, đối với iPhone 15 Pro Max, Apple tuyên bố pin có thể kéo dài 29 giờ.

Ngoài ra, tất cả iPhone 16 mà Apple ra mắt trong năm nay sẽ có thiết kế pin mới. Kể từ iPhone X, công ty đã sử dụng pin hình chữ L và hiện đang quay trở lại phiên bản hình chữ nhật tiêu chuẩn. Rõ ràng, Apple đã tìm ra cách để lắp thêm dung lượng họ cần vào một viên pin thông thường. Vì iPhone 16 Pro Max sẽ lớn hơn một chút so với tiền nhiệm nên người dùng có thể mong đợi mức tăng nhẹ từ 5-6%.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]