iPhone 16 chưa ra, tin đồn về iPhone 17 đã xuất hiện

Theo nguồn tin Instant Digital (Trung Quốc), thế hệ iPhone 17 năm tới sẽ có màn hình chống phản chiếu, có khả năng chống trầy xước tốt hơn so với lớp gốm Ceramic trên các mẫu iPhone 15. Lớp phủ này vừa được bàn giao cho chuỗi cung ứng của Trung Quốc nên sẽ chưa kịp xuất hiện trên dòng iPhone 16 sắp ra mắt năm nay.

Ảnh minh họa.

"Ceramic Shield" là tên quảng cáo cho vật liệu gốm thủy tinh do Corning hợp tác với Apple phát triển. Apple cho biết, lớp gốm Ceramic Shield trên iPhone 15 "cứng hơn mọi loại kính trên điện thoại thông minh". Được giới thiệu trên các mẫu iPhone 12 vào năm 2020, Apple tuyên bố, chất liệu này giúp tăng khả năng chống va đập khi rơi gấp 4 lần so với iPhone 11.

Gần đây, Samsung đã ra mắt chiếc Galaxy S24 Ultra mới nhất của mình, hãng sử dụng kính cường lực Gorilla Glass Armor, cũng do Corning phát triển. Theo Corning, tấm Armor giúp giảm 75% phản xạ so với bề mặt kính thông thường và có khả năng chống lại các vết xước nhỏ tích tụ theo thời gian trên các tấm kính. Corning cũng tuyên bố, các tấm này có khả năng chống trầy xước cao hơn gấp 4 lần so với kính phủ aluminosilicate thông thường.

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Giới chuyên gia vẫn chưa rõ liệu Apple có dự định áp dụng kính Gorilla Glass Armor cho iPhone 17 Series hay không. Thêm nữa, Corning cũng có thể cung cấp cho Apple một công nghệ tương đương nhưng sẽ được mang nhãn hiệu khác.

Corning là nhà cung cấp lâu năm của Apple, hãng đã từng đứng sau kính Gorilla Glass - được sử dụng trong nhiều sản phẩm của Apple. Vào năm 2021, "Táo Khuyết" cho biết, hãng đã đầu tư tổng cộng 495 triệu USD để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển đang diễn ra của Corning về “các quy trình sản xuất kính hiện đại”.

