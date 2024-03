Intel trình làng bộ xử lý Core i9-14900KS cực mạnh, ngốn điện khủng

Con chip này được thiết kế dành riêng cho những người đam mê và có mức giá tương ứng là 689 USD (17 triệu đồng), đắt hơn 100 USD (2,47 triệu đồng) so với Core i9-14900K thông thường. Đồng thời, sản phẩm mới rẻ hơn 10 USD so với Core i9-13900KS (Raptor Lake) và 50 USD so với Core i9-12900KS (Alder Lake).

Tốc độ của Core i9-14900KS lên đến 6,2 GHz mà không cần ép xung.

Core i9-14900KS cung cấp cấu hình vật lý tương tự gồm 8 lõi P hiệu suất cao và 16 lõi E tiết kiệm năng lượng như Core i9-14900K. Sự khác biệt giữa các bộ xử lý là ở tần số và mức tiêu thụ điện năng. Phiên bản KS cung cấp tính năng ép xung tự động trên 1 hoặc 2 lõi lên đến 6,2 GHz (được hỗ trợ bởi công nghệ Thermal Velocity Boost), cao hơn 200 MHz so với Core i9-14900K và có TDP ở mức 150 W, cao hơn 25 W so với tiền nhiệm, mặc dù công suất tối đa vẫn được giữ nguyên là 253W.

Core i9-14900KS chỉ đạt tần số 6,2 GHz trên 1 hoặc 2 lõi nếu nhiệt độ của nó không vượt quá 70 độ C. Công nghệ Turbo Boost Max 3.0 cho phép các lõi P của bộ xử lý mới hoạt động nhanh hơn 100 MHz so với Core i9-14900K. Điều tương tự cũng áp dụng cho lõi E. Bộ xử lý được hỗ trợ bởi các bo mạch chủ sử dụng chipset Intel Z690 và Z790 và hoạt động với bộ nhớ DDR4 hoặc DDR5 (tùy thuộc vào cấu hình bo mạch chủ).

Bộ xử lý của Intel có giá khá đắt đỏ.

Thông số ấn tượng là vậy nhưng theo ghi nhận của Tom's Hardware, điểm benchmark cho thấy AMD Ryzen 7 7800X3D vẫn là CPU chơi game tốt hơn (dựa trên mức trung bình 1080p). Bộ xử lý của AMD cũng rẻ hơn 300 USD so với của Intel. So với Core i9-14900K, phiên bản KS đắt hơn 25% nhưng hiệu năng chỉ tăng 1,7%.

Rất có khả năng Core i9-14900KS là CPU cuối cùng dành cho nền tảng LGA 1700 vì Intel có kế hoạch chuyển sang nền tảng LGA 1851 mới vào nửa cuối năm nay, vốn là yêu cầu đối với CPU dòng Arrow Lake mới. Nếu tính đến điều này, việc mua Core i9-14900KS dường như không được khuyến khích, đặc biệt là trong bối cảnh có các giải pháp cạnh tranh từ AMD.

AMD Ryzen 7 7800X3D vẫn là CPU chơi game tốt nhất theo Tom's Hardware.

