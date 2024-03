HP trình làng loạt sản phẩm công nghệ tích hợp AI

Tại Hội nghị Đối tác toàn cầu 2024 (HP Amplify Parter Conference 2024, viết tắt “APC 2024”), tập đoàn HP đã ra mắt danh mục máy tính tích hợp công nghệ AI để phục vụ môi trường làm việc kết hợp (hybrid working), danh mục HP Poly Studio với các sản phẩm màn hình và thiết bị ngoại vi và sản phẩm máy in màu mới.

Máy tính tích hợp công nghệ AI

HP đã giới thiệu thế hệ mới nhất của dòng máy tính AI HP Elitebook và HP Probook, tích hợp trợ lý ảo Copilot cho Window và Window 11 Pro, cùng dòng HP Zbook mobile workstations (dòng máy trạm), cung cấp các giải pháp máy tính hiệu năng cao phục vụ công việc có cường độ cao.

Các dòng máy tính HP Elitebook và Probook mới được trang bị công nghệ AI hỗ trợ bởi bộ xử lý Intel Core Ultra 5 và 7, hoặc bộ xử lý AMD Ryzen PRO thế hệ tiếp theo với NPUs chuyên dụng.

Đầu tiên, dòng máy tính HP Elite 1000 Series G11 Notebook có thời lượng pin lên đến 21 tiếng. Nhờ AI, chất lượng đồ họa được nâng cao và tiêu thụ năng lượng ít hơn, khả năng chỉnh sửa AI cũng vượt hơn thế hệ trước. Công nghệ AI HP Smart Sense giúp máy vận hành êm ái. Hơn 70% các bộ phận chính của máy được làm từ vật liệu tái chế.

Dòng máy HP EliteBook 800 và 805 Series G11 Notebook được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra 5 và 7 hoặc AMD Ryzen PRO thế hệ mới giúp tối ưu hóa hiệu năng dựa trên AI.

Dòng máy tính HP EliteBook 600 và 605 Series G11 Notebook phù hợp cho các khách hàng doanh nghiệp và tổ chức cần sự linh hoạt trong môi trường làm việc kết hợp.

Cuối cùng, dòng HP ProBook 400 và 405 Series G11 Notebook được thiết kế riêng cho nhân viên được hỗ trợ bởi AI và hiệu năng cần thiết, cùng dung lượng và bộ nhớ có thể nâng cấp.

HP Poly Studio

Với công nghệ camera Poly DirectorAI, Poly Studio trình làng camera Poly Studio E60 Camera cho phép người dùng dễ dàng tập trung xuyên suốt cuộc họp và trình chiếu. Phần mềm Poly Lens đi kèm cung cấp khả năng xử lý và thu phát video nâng cao, dễ cài đặt và cấu hình.

HP cũng giới thiệu dòng màn hình HP Series 7 Pro Monitors, với hai mẫu 27inch và 34inch, đây là dòng màn hình hội nghị đầu tiên trên thế giới được trang bị webcam riêng có tích hợp AI. Với tất cả 11 phiên bản với hiển thị màu DreamColor-class displays.

Máy in màu mới

HP Color LaserJet 3000 series là dòng máy in mới được thiết kế dành cho những doanh nghiệp yêu cầu hiệu suất cao và thiết kế nhỏ gọn. Được trang bị công nghệ TerraJet giúp cải thiện chất lượng, tốc độ in và tiết kiệm điện. Máy in cũng hỗ trợ in qua Wi-Fi, in hai mặt và hỗ trợ cả khổ giấy A4 và A3.

