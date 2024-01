Giá smartphone Samsung cận Tết Giáp Thìn 2024: Giảm tới 12 triệu đồng

Cuối tháng 1/2024, smartphone Samsung trên các kệ hàng vẫn rất đa dạng. Hầu như mọi smartphone Samsung từ phổ thông, trung cấp cho tới cận cao cấp và cao cấp đều giảm giá, thậm chí giảm sâu thêm cả triệu đồng so với tháng trước. Tùy mỗi hệ thống, giá ưu đãi có thể khác nhau và có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Samsung Galaxy Z series đã rớt giá mạnh sau chỉ sau một thời gian bán ra tại Việt Nam.

Ghi nhận tại FPT Shop ngày 28/1/2024, giảm giá sâu nhất vẫn là các dòng cao cấp như Galay Z Flip4 với mức giảm lên tới 12 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong đó, Galaxy Z Flip4 8GB/128GB còn 11,99 triệu đồng so với giá 23,99 triệu đồng, tức giá rẻ ngang những chiếc iPhone 11 đã hơn 4 năm tuổi; phiên bản 8GB/256GB còn 13,99 triệu đồng so với giá niêm yết 25,99 triệu đồng.

Đáng chú ý, cuối tháng 1 này còn ghi nhận sự xuất hiện của tân binh Samsung Galaxy S24 series, đã lên kệ tại các hệ thống FPT Shop, CellphoneS, Di Động Việt hay Minh Tuấn Mobile,... Dù chỉ mới lên kệ nhưng phiên bản Galaxy S24 Plus gồm 12GB/256GB và 12GB/512GB đều đã lập tức giảm giá thẳng 3 triệu đồng tại FPT Shop.

Trước đó, trong giai đoạn đặt trước Galaxy S24 series diễn ra từ ngày 18/01 - 27/01, FPT Shop "mạnh tay" gửi đến khách hàng loạt ưu đãi hấp dẫn lên đến 10 triệu đồng. Còn tới ngày 9/2, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi trị giá đến 13 triệu đồng, tính cả giảm giá trực tiếp, qua kênh thanh toán và thu cũ - đổi mới.

Còn tại Minh Tuấn Mobile, sau khi áp dụng toàn bộ gói ưu đãi, người dùng đặt trước có thể sở hữu Galaxy S24 với mức giá từ 15,99 triệu đồng, Galaxy S24 Plus từ 18,99 triệu đồng và Galaxy S24 Ultra từ 24,99 triệu đồng. Còn trong thời gian này, ưu đãi đang là giảm giá lên tới 2 triệu đồng hoặc trợ giá thu cũ - đổi mới lên tới 4 triệu đồng; tặng gói bảo hành Samsung Care+ 2 năm, kèm theo đó là nhiều khuyến mãi khác.

Di Động Việt cũng là một trong những nhà bán lẻ Samsung Galaxy S24 series chính hãng sớm tại thị trường Việt Nam. Không chỉ mở bán sớm, hệ thống còn dành tặng nhiều ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đã đặt trước, bao gồm: Phiếu mua hàng trị giá đến 8 triệu khi thu cũ - đổi mới, giảm ngay 2 triệu khi mua trả góp qua Samsung Finance hoặc thanh toán qua một vài ngân hàng, tặng gói Samsung Care+ 1 năm trị giá 2 triệu đồng, dùng thử miễn phí 14 ngày,…

Bảng giá tham khảo smartphone Samsung cuối tháng 1/2024:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Samsung Galaxy A04 3GB/32GB 2.990.000 2.590.000 Samsung Galaxy A04s 4GB/64GB 3.990.000 3.590.000 Samsung Galaxy A05 4GB/128GB 3.090.000 - Samsung Galaxy A05s 4GB/128GB 3.990.000 3.690.000 Samsung Galaxy A14 4G 4GB/128GB 4.490.000 3.190.000 Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB 5.990.000 4.690.000 Samsung Galaxy A25 5G 6GB/128GB 6.590.000 6.390.000 Samsung Galaxy A15 8GB/128GB 4.990.000 4.790.000 Samsung Galaxy A34 5G 8GB/128GB 8.490.000 7.090.000 Samsung Galaxy M34 8GB/128GB 7.990.000 7.190.000 Samsung Galaxy A54 5G 8GB/128GB 10.490.000 8.990.000 8GB/256GB 11.490.000 9.090.000 Samsung Galaxy S22 5G 8GB/128GB 21.990.000 11.990.000 Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/128GB 23.990.000 11.990.000 8GB/256GB 25.990.000 13.990.000 Samsung Galaxy S23 Plus 5G 8GB/256GB 26.990.000 17.990.000 Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8GB/256GB 25.990.000 18.990.000 8GB/512GB 29.990.000 20.490.000 Samsung Galaxy Z Fold5 5G 12GB/256GB 40.990.000 33.690.000 12GB/512GB 44.990.000 36.590.000 12GB/1TB 51.990.000 47.990.000 Samsung Galaxy S24 8GB/256GB 22.990.000 - 8GB/512GB 26.490.000 - Samsung Galaxy S24 Plus 12GB/256GB 26.990.000 23.990.000 12GB/512GB 30.490.000 27.490.000 Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB 33.990.000 - 12GB/512GB 37.490.000 - 12GB/1TB 44.490.000 -

* Bảng giá tham khảo ngày 28/1/2024.

* (-) là không giảm giá hoặc hết hàng.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]