Giá iPhone 14 series cuối tháng 1/2024: Có biến động so với đầu tháng

iPhone 14 Pro Max từng chạm đáy sau nhiều tháng “chiến giá”. Giờ đây cuối tháng 1/2024, model này có một số biến động nhẹ so với hồi đầu tháng, chẳng hạn iPhone 14 Plus 128GB đã giảm thêm 100.000 đồng so với đầu tháng, đưa giá ưu đãi về 21,29 triệu đồng so với 21,39 triệu đồng hôm 4/1.

iPhone 14 Pro Max vẫn đang là hàng "hot".

Hiện, rẻ nhất vẫn là iPhone 14 bản 128GB với giá ưu đãi 18,49 triệu đồng, không giảm thêm so với đầu tháng nhưng là giảm thêm 500.000 đồng so với cuối tháng trước. Tùy chọn 256GB của iPhone 14 có giá ưu đãi 21,99 triệu đồng, trong khi phiên bản 512GB đã hết hàng.

iPhone 14 Pro Max bản 128GB cũng giữ nguyên giá so với đầu tháng, nhưng phiên bản 256GB bất ngờ tăng thêm 500.000 đồng. Hiện, iPhone 14 Pro Max 256GB có giá ưu đãi 29,49 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max bản 512GB đang ở trạng thái hết hàng.

Bảng giá iPhone 14 series tháng 1/2024:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 14 128GB 21.990.000 18.490.000 256GB 24.990.000 21.990.000 512GB 27.990.000 - iPhone 14 Plus 128GB 24.990.000 21.290.000 256GB 37.990.000 24.490.000 512GB 23.990.000 29.490.000 iPhone 14 Pro 128GB 37.990.000 - 256GB 29.990.000 - 512GB 35.990.000 32.490.000 1TB 41.990.000 36.990.000 iPhone 14 Pro Max 128GB 29.990.000 27.490.000 256GB 32.990.000 29.490.000 512GB 37.990.000 -

* Giá tham khảo tại FPT Shop ngày 28/1/2024.

* (-) là không giảm giá hoặc hết hàng.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

