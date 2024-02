Điều gì xảy ra nếu iPhone không thể chạy iOS 17

Có những mẫu iPhone đã bị “dính” iOS 16, do iOS 17 không còn tương thích với chúng nữa. Điều đó không có nghĩa là những chiếc iPhone này trở nên vô dụng mà phải tính đến một số hậu quả.

iOS 17 đã bỏ rơi iPhone 8, 8 Plus và X khi ra mắt vào năm ngoái.

Theo ước tính của Telemetrydeck, tính đến tháng 12/2023, khoảng 1/3 số iPhone trên toàn thế giới vẫn đang chạy iOS 16. Không hẳn là do chúng không thể cập nhật, mà cũng có thể là do họ chưa thực hiện bước cài đặt iOS 17. Ở thời điểm hiện tại, các mẫu iPhone gần nhất chỉ có thể chạy iOS 16 nhưng không tương thích với iOS 17 gồm iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus.

Trước hết, điều quan trọng nhất là việc iPhone không thể cập nhật lên iOS 17 mà vẫn gắn bó với iOS 16 không có nghĩa là có bất kỳ vấn đề bảo mật nào. Apple luôn phát hành các bản cập nhật bảo mật quan trọng cho nhiều phiên bản iOS khác nhau nhằm mục đích bịt các lỗ hổng được phát hiện cho số lượng lớn người dùng trên thế giới.

Không có iOS 17, iPhone vẫn hoạt động tốt.

Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là chiếc iPhone đó phải được thay thế khi mà nó không phải là dấu hiệu của sự lỗi thời. Những chiếc iPhone này vẫn có thể được sử dụng mà không gặp vấn đề gì vì phần lớn các ứng dụng đều tương thích.

Điều duy nhất có thể coi là hậu quả tiêu cực của việc không thể cập nhật iOS 17 là iPhone sẽ không thể sử dụng các chức năng của hệ thống đó như chế độ chống trộm, chế độ ngủ, thẻ liên lạc hoặc kho ứng dụng thay thế (hiện tại chỉ có ở Châu Âu).

Mặc dù vậy, người dùng vẫn phải gắn bó với các tính năng trên iOS 16.

Một tác động khác mà Apple không còn liên quan nữa là các ứng dụng chỉ dành cho iOS 17 cũng không thể sử dụng được. Một số nhà phát triển chọn làm cho ứng dụng của họ chỉ hoạt động trên phiên bản iOS hiện đại nhất vì họ không cần thêm mã bổ sung để hỗ trợ các hệ thống cũ hơn.

Ngoài ra mọi người cũng không nên lo lắng khi một chiếc iPhone chạy iOS 16 là một chiếc iPhone hoàn toàn có khả năng hoạt động và an toàn, miễn là nó được cập nhật liên phiên bản iOS 16 mới nhất.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]