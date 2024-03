Đây sẽ là “quái vật” smartphone màn hình gập đáng gờm từ Vivo

Điểm nhấn đầu tiên ở chiếc smartphone màn hình gập của Vivo chính là việc nó sẽ đánh bại Honor Magic V2 để trở thành chiếc smartphone màn hình gập mỏng nhất và nhẹ nhất. Không chỉ có vậy, các thông số kỹ thuật của thiết bị cũng vô cùng ấn tượng.

Vivo X Fold 3 Pro có cấu hình phần cứng mạnh mẽ.

Theo nội dung rò rỉ từ Digtal Chat Station trên Weibo cho biết Vivo X Fold 3 Pro là mẫu smartphone màn hình gập có thông số kỹ thuật vô cùng mạnh mẽ. Điều này bao gồm chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM tới 16 GB, dung lượng lưu trữ lên tới 1 TB và pin 5800 mAh hỗ trợ sạc có dây 120W hoặc sạc không dây 50W. Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách này chính là chip Snapdragon 8 Gen 3 vì các nhà sản xuất smartphone màn hình gập thường chọn chip của năm trước.

Các màn hình trên thiết bị được cho là có kích thước tương tự như Vivo X Fold 2 năm ngoái (màn hình gập 8,03 inch, màn hình ngoài 6,53 inch), nhưng cả hai tấm nền đều tăng độ phân giải.

Vivo X Fold 3 Pro có thể là một bản nâng cấp lớn so với người tiền nhiệm của nó về mặt camera. DCS tuyên bố thiết bị có thể gập mới này sẽ cung cấp camera chính 50 MP với cảm biến OV50H, camera siêu rộng 50 MP và camera kính tiềm vọng 3x 64 MP (OV64B). Điều thú vị là camera thứ hai của nó ngang bằng với OnePlus Open và là một bản nâng cấp so với ống kính 2x 12MP của thiết bị tiền nhiệm. Nhưng camera chính cũng lớn hơn so với camera chính của Vivo X Fold 2.

Hệ thống camera mặt sau đầy hứa hẹn.

Mẫu smartphone màn hình gập của Vivo cũng được cho là đi kèm chip chụp ảnh V3. Chip này kích hoạt một số hiệu ứng tiện lợi trên X100 Pro, cụ thể là đối thủ xứng tầm với Cinema Mode của Apple. Vì vậy, mọi người có thể chờ đợi những lợi ích từ công nghệ trong khả năng nhiếp ảnh.

Các tính năng khác của Vivo X Fold 3 Pro bao gồm IR blaster, khả năng chống nước, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình trên cả hai màn hình và thiết kế bằng kính. Khả năng chống nước sẽ là tính năng mới đối với dòng sản phẩm này, cùng với các sản phẩm màn hình gập của Google, Huawei và Samsung.

Đối với phiên bản tiêu chuẩn Vivo X Fold 3, DCS khẳng định rằng thiết bị này sẽ đi kèm chip Snapdragon 8 Gen 2 và camera tele zoom 2x 50 MP.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]