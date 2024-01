Đây là lý do Apple chưa vội tung ra AirTag 2

Theo PhoneArena, nếu đang háo hức chờ đợi AirTag 2, phiên bản kế tiếp của thiết bị theo dõi vật dụng nhỏ gọn của Apple, thì có lẽ nhiều người hâm mộ sẽ phải thất vọng, theo tiết lộ mới nhất từ Mark Gurman, nhà báo công nghệ uy tín của Bloomberg, Apple ban đầu cân nhắc sẽ ra mắt AirTag 2 trong năm nay, nhưng cuối cùng đã quyết định lùi sang năm 2025.

Có một vài lý do giải thích cho sự chậm trễ này. Thứ nhất, AirTag hiện tại vẫn hoạt động rất tốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng cho việc theo dõi các vật dụng cá nhân. Thứ hai, mặc dù Apple cho phép sử dụng các thiết bị theo dõi của bên thứ ba với mạng Find My, thị trường này vẫn chưa có nhiều cạnh tranh với công ty, do đó họ chưa cảm thấy áp lực để phải tung ra phiên bản mới.

Cuối cùng, một lý do quan trọng khác là Apple đang gặp vấn đề tồn kho AirTag. Gurman cho biết các cửa hàng Apple và kho hàng dự trữ thiết bị của công ty đang có lượng AirTag lớn chưa bán hết. Do đó, việc tung ra AirTag 2 mới vào thời điểm này là không hợp lý.

Tuy nhiên, AirTag 2 vẫn hứa hẹn một số nâng cấp đáng mong đợi. Dự kiến, thiết bị sẽ được trang bị chip Ultra-Wideband thế hệ thứ hai giống như dòng iPhone 15, Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2. So với chip U1 được sử dụng trong AirTag hiện tại, chip mới này cho phép thiết bị giao tiếp với iPhone và Apple Watch tương thích ở khoảng cách xa hơn, giúp việc tìm kiếm vật dụng thất lạc hiệu quả hơn.

Thông tin từ Gurman phù hợp với những nhận định trước đó của nhà phân tích Ming-Chi Kuo, từng dự đoán sự ra mắt của AirTag 2 vào năm 2025. AirTag phiên bản gốc được Apple giới thiệu vào tháng 4/2021 và đã trở thành một công cụ hữu ích cho nhiều người trong việc tìm lại tài sản bị mất. Tuy nhiên, thiết bị này cũng gây ra một số lo ngại về vấn đề theo dõi trái phép.

