"Đắt hàng" là thế, iPhone 15 vẫn bị chê kém hơn iPhone 14 và iPhone 13

Giá cổ phiếu của Apple đã bị ảnh hưởng lớn vào đầu năm 2024 bởi những tuyên bố về việc nhu cầu dòng iPhone 15 giảm so với iPhone 14 và iPhone 13 Series. Các nhà phân tích của J.P. Morgan - JPM cho hay, tâm lý dành cho iPhone 15 "tệ hơn một chút" so với iPhone 14 và iPhone 13, nguyên nhân là do Huawei đã tái xuất hiện tại thị trường quan trọng - Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, vào năm 2023, doanh thu iPhone đã giảm 2% so với năm 2022 và khởi đầu một cách yếu ớt với việc doanh thu iPhone giảm 8% trong quý 4/2023.

Trước mối đe dọa cạnh tranh của Huawei, JPM vẫn tin rằng "đối thủ" của Apple sẽ có bước tăng trưởng ổn định và tác động của hãng sẽ ảnh hưởng tới mức tăng trưởng doanh thu iPhone hạn chế trong năm 2024.

Trước mối lo ngại gần đây xung quanh "gia đình" iPhone 15, JPM báo cáo, "chuỗi cung ứng cho thấy số lượng iPhone bán ra trong quý 4 năm ngoái vẫn mạnh mẽ và sẽ chỉ giảm nhẹ trong quý 1 năm nay."

Chuỗi cung ứng dự đoán, tổng cộng có 85 triệu chiếc iPhone được xuất xưởng trong quý 4/2023 trong khi quý 1/2024 sẽ chỉ là 48 triệu chiếc.

