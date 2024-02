Đặc quyền chỉ dành cho iPhone 15 Series khiến chủ nhân iPhone 14 ghen tị

Hầu hết các điện thoại thông minh, bao gồm cả iPhone, đều sử dụng pin lithium-ion, pin sẽ xuống cấp theo thời gian. Do đó, pin sẽ có tuổi thọ giới hạn và theo thời gian, khả năng tích điện của chúng sẽ giảm đi. Trước đó, Apple đã tuyên bố, pin của dòng iPhone 15 sẽ duy trì tới 80% dung lượng sau khi hoàn thành 500 chu kỳ sạc - xả. "Gã khổng lồ" có trụ sở tại Cupertino hiện đã sửa đổi ước tính của mình.

Trao đổi với 9to5Mac, "Nhà Táo" cho hay, thời lượng pin của iPhone 15 và iPhone 15 Pro tốt hơn so với ước tính ban đầu. Khi pin cũ đi, dung lượng pin sẽ giảm đi, do đó thời gian sử dụng giữa các lần sạc sẽ ngắn hơn so với khi pin còn mới.

Dòng iPhone 15.

Theo các thử nghiệm do Apple thực hiện, pin của iPhone 15 sẽ có tuổi thọ lâu hơn dự đoán ban đầu. Công ty cho biết, dòng sản phẩm này sẽ giữ lại 80% sau khi trải qua 1.000 chu kỳ sạc đầy.

Apple đã tiến hành sạc và xả pin 1.000 lần trong quá trình thử nghiệm. Công ty cho biết, các thành phần pin mới và hệ thống quản lý năng lượng tốt hơn là những yếu tố góp phần kéo dài tuổi thọ của pin.

iPhone 14.

Tuy nhiên, "Táo Khuyết" chỉ đề cập tới tuổi thọ pin dài hơn của bộ tứ iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Các mẫu iPhone cũ hơn không có nâng cấp này. Bù lại, phía công ty sẽ tiến hành sửa đổi các bản cập nhật cho các mẫu iPhone cũ hơn trong tương lai.

Hiện tại, một số chủ sở hữu iPhone 14 đã phàn nàn về việc dung lượng pin giảm nhanh hơn dự kiến. Nâng cấp pin chỉ dành riêng cho dòng iPhone 15 đã khiến cho nhiều người dùng iPhone 14 Series ghen tị.

Theo các chuyên gia công nghệ, sau khi pin bên trong smartphone giảm xuống 80%, người dùng nên thay pin để duy trì hiệu quả sử dụng tốt nhất.

