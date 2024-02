Chênh nhau 1 triệu, nên mua iPhone 15 hay iPhone 14 Plus chơi Tết?

Tết Nguyên Đán luôn là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, và việc chọn một chiếc điện thoại mới để tận hưởng niềm vui cùng gia đình và bạn bè là điều rất cần thiết. Trong đó, iPhone luôn là lựa chọn phổ biến với nhiều người dùng. Ở cùng mức giá 21 triệu đồng, cả iPhone 15 và iPhone 14 Plus đang là 2 gợi ý hấp dẫn nhất hiện nay.

iPhone 14 Plus.

Cùng đi vào so sánh chi tiết iPhone 15 và iPhone 14 Plus, giúp người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất để sử dụng trong dịp Tết này.

Thiết kế và kích thước

Là sản phẩm mới hơn, iPhone 15 có thiết kế mới mẻ hơn với khu vực Dynamic Island - đem tới khả năng hiển thị linh hoạt và thú vị hơn. Đồng thời, với những ai yêu thích sử dụng điện thoại cỡ nhỏ, màn hình 6,1 inch của iPhone 15 cũng có lợi thế khi có thể sử dụng bằng một tay, dễ dàng đút túi.

iPhone 14 Plus có màn hình lớn hơn.

Trong đó, iPhone 14 Plus có màn hình lớn hơn - kích cỡ 6,7 inch, phù hợp với những ai có bàn tay lớn và muốn có trải nghiệm trên màn hình lớn hơn, cho cảm giác "đã" hơn khi xem phim và chơi game. Điểm chung của 2 thiết bị là cùng có tốc độ làm mới 60Hz cùng nhiều tùy chọn màu rực rỡ, cho phép người dùng trẻ thoải mái lựa chọn.

iPhone 15 có cổng USB-C phổ biến hơn.

Tuy nhiên, iPhone 15 có màn hình sáng hơn so với iPhone 14 Plus, có thể sử dụng ở ngoài trời dễ dàng hơn. Chưa hết, sản phẩm còn có cổng USB-C tiện dụng hơn, dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác mà không cần cáp chuyển đổi như cổng Lightning trên iPhone 14 Plus.

Nếu nhìn từ mặt sau, cả 2 chỉ có khác biệt về kích cỡ; thiết kế ở cụm camera sau chéo hầu như không có khác biệt.

Hiệu năng và camera

iPhone 15 được trang bị chip xử lý A16 Bionic mạnh mẽ trong khi iPhone 14 Plus có chip A15 Bionic. Cả 2 mẫu iPhone cùng có RAM 6GB nên đều đem lại hiệu năng mạnh mẽ. Người dùng có thể "chiến" mọi tựa game với 2 chiếc iPhone này trong cả dịp Tết.

iPhone 15 có camera 48MP xịn sò hơn.

Về khả năng nhiếp ảnh, iPhone 15 cũng nổi bật hơn với camera chính 48MP, có thể đem lại hình ảnh chất lượng 24MP xịn sò hơn. Đây cũng là lợi thế lớn của máy so với iPhone 14 Plus của năm 2022. Cả 2 thiết bị cùng có camera góc siêu rộng 12MP và camera selfie 12MP nên chất lượng hình ảnh ở 2 camera này là ngang nhau.

Ngoài ra, do đều được cập nhật lên iOS 17 mới nhất nên cả 2 mẫu iPhone cùng có nhiều tính năng tiên tiến và tiện dụng. Về hệ điều hành, iPhone 15 sẽ cung cấp cập nhật tới 5 năm nữa - lâu hơn 1 năm so với iPhone 14 Plus nên dù chọn chiếc iPhone nào, người dùng vẫn có thể yên tâm sử dụng trong nhiều năm tới.

Pin và sạc nhanh

Về thông số, iPhone 15 có pin dung lượng 3349 mAh - nhỏ hơn khá nhiều so với viên pin của iPhone 14 Plus - dung lượng 4325 mAh. Do đó, thời lượng pin của iPhone 14 Plus ấn tượng hơn rất nhiều. Theo Apple, iPhone 14 Plus có thể cung cấp thời lượng xem video lên tới 26 giờ trong khi iPhone 15 chỉ trụ được khoảng 20 giờ.

iPhone 14 Plus có thời lượng pin đáng nể.

Điểm chung của cặp iPhone này là đều hỗ trợ sạc nhanh tối đa 20W và sạc Magsafe tối đa 15W. Do đó, người dùng sẽ không phải chờ đợi quá lâu khi sạc pin.

Giá bán

Sau khi bán ra được khoảng 4 tháng, giá bán của iPhone 15 đã giảm xuống còn từ 21,99 triệu đồng cho bản 128GB. Mức giá này chỉ cao hơn một chút so với iPhone 14 Plus với cùng tùy chọn bộ nhớ - 21,49 triệu đồng. Nhìn chung, iPhone 15 sẽ mang lại những cải tiến đáng kể về công nghệ trong khi iPhone 14 Plus có màn hình lớn hơn và vẫn đảm bảo hiệu suất và trải nghiệm tốt.

Kết Luận

Với những tính năng và cải tiến mới nhất, iPhone 15 nổi bật hơn hẳn so với iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, chúng đều là những lựa chọn xuất sắc cho dịp Tết. Nếu người dùng đang tìm kiếm một chiếc điện thoại mới với hiệu suất cao và camera xịn sò, thiết kế hiện đại hơn, hãy chọn iPhone 15.

Các màu của iPhone 15.

Mặt khác, nếu cần sử dụng màn hình lớn và thời lượng pin dài, iPhone 14 Plus sẽ là sự chọn lựa hợp lý.

