Cặp iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có RAM lớn như iPhone 15 Pro

Theo thông tin mới nhất được chia sẻ bởi nhà phân tích công nghệ Jeff Pu, các mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus thế hệ tiếp theo của Apple đều sẽ có RAM 8GB, tăng 2GB so với RAM 6GB trên iPhone 15 và iPhone 15 Plus tiền nhiệm.

Trong một ghi chú nghiên cứu gửi tới công ty đầu tư Haitong International Securities, Jeff Pu đã nhắc lại niềm tin của mình về việc tất cả các mẫu iPhone 16 sẽ được trang bị RAM 8GB. Việc tăng dung lượng bộ nhớ RAM có thể góp phần cải thiện hiệu suất đa nhiệm trên iPhone.

Bộ nhớ RAM trên dòng iPhone 15:

- iPhone 15: 6GB

- iPhone 15 Plus: 6GB

- iPhone 15 Pro: 8GB

- iPhone 15 Pro Max: 8GB

Bộ nhớ RAM trên dòng iPhone 16, theo dự đoán của Jeff Pu:

- iPhone 16: 8GB

- iPhone 16 Plus: 8GB

- iPhone 16 Pro: 8GB

- iPhone 16 Pro Max: 8GB

Jeff Pu cũng hy vọng, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6E, hoạt động ở băng tần 6GHz, đẩy nhanh tốc độ kết nối không dây và giảm nhiễu tín hiệu với bộ định tuyến tương thích. Đối với dòng iPhone 15, Wi-Fi 6E chỉ có trên các mẫu iPhone 15 Pro.

Apple dự kiến công bố "gia đình" iPhone 16 vào tháng 9 năm nay. Chúng tôi sẽ liên tục các thông tin "hot" nhất về các "siêu phẩm" này trong các tin bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc.

