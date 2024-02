Cách bảo vệ thông tin thẻ tín dụng trên iPhone để yên tâm những ngày đầu năm

Với việc tích hợp nhiều tính năng và ứng dụng khác nhau, việc bảo vệ thông tin này là rất quan trọng, đặc biệt trong những ngày đầu năm mà ở đó ai cũng muốn gặp điều may mắn. Chúng ta hãy xem xét một số cài đặt để bảo mật iPhone và bảo vệ dữ liệu thẻ tín dụng khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn.

Ngăn truy cập trái phép bằng màn hình khóa bảo mật

“Trả lời từ màn hình khóa”, một tính năng tưởng chừng như vô hại lại có thể cấp quyền truy cập vào tin nhắn của người dùng, từ đó cho phép những kẻ lừa đảo xác minh giao dịch.

Ngoài việc trả lời tin nhắn, nhiều chức năng khác có thể truy cập được từ màn hình khóa còn gây ra rủi ro bảo mật. Siri, ứng dụng Home và thậm chí cả ứng dụng Wallet có thể được truy cập mà không cần mở khóa điện thoại, điều này làm ảnh hưởng đến dữ liệu nhạy cảm.

Vì vậy, hãy tắt tính năng này để ngăn chặn các tương tác điện thoại trái phép. Để làm điều này, người dùng hãy vào Cài đặt > Face ID & Mật mã. Sau khi nhập mật mã, người dùng hãy tắt “Trả lời bằng tin nhắn” trong phần “Cho phép truy cập khi bị khóa”.

Điều chỉnh đơn giản này đảm bảo rằng mọi tương tác với tin nhắn đều yêu cầu mở khóa iPhone giúp tăng cường đáng kể khả năng bảo mật của người dùng.

Tăng cường mật mã và tính năng Find My

Việc tăng cường mật mã và bật tính năng Find My là các biện pháp bảo mật cơ bản. Để tăng cường mật mã, người dùng có thể điều hướng đến Cài đặt > Face ID & Mật mã > Thay đổi mật mã > Tùy chọn mật mã. Ngoài ra người dùng có thể chọn mật mã số dài hơn hoặc mật khẩu chữ và số để tăng cường bảo mật.

Để bật tính năng Find My, người dùng hãy truy cập vào ứng dụng Cài đặt > Find My > Find My iPhone và đảm bảo tất cả các cài đặt được kích hoạt. Tính năng này hỗ trợ định vị iPhone nếu nó bị mất hoặc bị đánh cắp, mang lại sự an tâm trong những tình huống nguy cấp.

Các biện pháp bảo mật bổ sung

Ngắt kết nối khỏi Chuỗi khóa iCloud là một bước bổ sung để tăng cường bảo mật. Mặc dù thuận tiện cho việc quản lý mật khẩu nhưng nó có thể gây ra rủi ro nếu bị truy cập trái phép. Để thực hiện việc này, hãy điều hướng đến Cài đặt > iCloud > Mật khẩu và chuỗi khóa và tắt nó đi.

Hơn nữa, việc tận dụng Apple Watch như một công cụ bảo mật bổ sung có thể hỗ trợ khóa iPhone từ xa. Sử dụng ứng dụng Phím tắt và các chức năng của Apple Watch để tạo tiêu điểm “Màn hình khóa” nhằm cho phép các tùy chọn theo dõi và khóa từ xa trong trường hợp bị mất cắp hoặc mất mát.

Việc giữ an toàn thông tin thẻ tín dụng nhạy cảm trên iPhone cần có cách tiếp cận nhiều mặt. Người dùng có thể cài thiện đáng kể trạng thái bảo mật của thiết bị bằng cách tăng cường bảo mật màn hình khóa, cải thiện mật mã, sử dụng ứng dụng Find My và triển khai các biện pháp bổ sung như ngắt kết nối khỏi Chuỗi khóa iCloud và sử dụng tích hợp Apple Watch.

Ưu tiên các bước này để giữ iPhone như một kho an toàn cho dữ liệu nhạy cảm của cá nhân trong những ngày đầu năm nay.

