Bảng giá iPhone 15 series tháng 1/2024: Giảm sâu trước thềm Tết Nguyên đán

Sau một thời gian mở bán tại Việt Nam, những chiếc iPhone 15 series chính ngạch VN/A đã được các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) giảm giá trực tiếp nhiều triệu đồng. Ghi nhận vào ngày 5/1/2024, tất cả các tùy chọn của iPhone 15 series đều đang giảm giá thêm từ 500.000 đồng cho tới 2,5 triệu đồng so với tháng trước.

iPhone 15 Pro Max là hàng "hot" hiện nay.

Cụ thể, sau chương trình ưu đãi Tết Dương lịch 2024, Di Động Việt đã chuẩn bị các chương trình khuyến mãi phục vụ Tết Nguyên đán. Hiện, iPhone 15 Pro 128GB và Pro Max 256GB giá lần lượt từ 27,79 triệu đồng (thấp hơn 2,2 triệu đồng so với giá niêm yết) và 32,79 triệu đồng (thấp hơn 6,2 triệu đồng so với giá niêm yết).

Phiên bản 128GB của bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng được điều chỉnh về mức giá lần lượt 21,59 triệu đồng (giá niêm yết từ 24,99 triệu đồng) và 24,89 triệu đồng (giá niêm yết 27.99 triệu đồng).

Theo bà Phùng Phương - đại diện truyền thông Di Động Việt, vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu mua sắm của người dùng tăng mạnh vì chủ yếu chờ đợi các chương trình ưu đãi, quà tặng. Đây đang là dịp tốt để mua sắm các sản phẩm với giá tốt.

Còn tại FPT Shop, các phiên bản 256GB, 512GB và 1TB của iPhone 15 Pro Max có giá ưu đãi tương ứng là 32,99 triệu đồng (giảm thêm 1 triệu đồng so với tháng trước), 39,49 triệu đồng (giảm thêm 500.000 đồng so với tháng trước) và 45,99 triệu đồng (giữ nguyên so với tháng trước). Trong khi đó, rẻ nhất hiện nay là iPhone 15 128GB có giá ưu đãi 21,99 triệu đồng.

Giảm mạnh nhất dịp này là iPhone 15 Plus bản 128GB giảm thêm 2,5 triệu đồng so với tháng trước, đưa giá ưu đãi về mức 22,99 triệu đồng. Các phiên bản 256GB và 512GB của iPhone 15 Plus cũng giảm thêm 500.000 đồng, tương ứng còn 27,99 triệu đồng và 33,99 triệu đồng.

iPhone 15 Pro Max đột phá hẳn so iPhone 14 Pro Max tiền nhiệm.

Về sản phẩm, iPhone 15 và iPhone 15 Plus được trang bị màn hình Dynamic Island thay cho tai thỏ. Bộ đôi này cũng sở hữu con chip A16 và khả năng kết nối vệ tinh, tương tự như bộ đôi iPhone 14 Pro và Pro Max. Camera chính của bộ đôi smartphone này được nâng cấp đến 48MP thay vì 12MP như trước, cùng khả năng zoom 2x và quay video 4K.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sở hữu khung viền và lớp vỏ titan, giúp giảm đáng kể khối lượng, nhưng bền bỉ hơn. Đáng chú ý, Apple tuyên bố đây là bộ đôi iPhone có viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay của iPhone, với loại kính cường lực vững chắc nhất.

iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro sử dụng con chip A17 Pro với 19 tỉ bóng bán dẫn, 6 lõi xử lý, bao gồm 2 lõi hiệu suất cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng. Đây được xem là chip di động có tốc độ xử lý đơn luồng nhanh nhất hiện nay, cao hơn khoảng 20% so với thế hệ trước.

Camera chính của iPhone 15 Pro và 15 Pro Max vẫn là độ phân giải 48MP nhưng cảm biến lớn hơn, cho phép chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Khi chụp ảnh chân dung thiếu sáng, iPhone 15 Pro sẽ cho chất lượng tốt hơn gấp 2 lần so với trước đây.

Các phiên bản iPhone 15 series đều được trang bị cổng USB Type-C thay cho cổng Lightning độc quyền trước đây.

Bảng giá tham khảo iPhone 15 series tháng 1/2024:

Sản phẩm Dung lượng Giá gốc (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 15 128GB 22.999.000 21.990.000 256GB 25.999.000 24.990.000 512GB 31.999.000 30.990.000 iPhone 15 Plus 128GB 25.999.000 22.990.000 256GB 28.999.000 27.990.000 512GB 34.999.000 33.990.000 iPhone 15 Pro 128GB 28.999.000 27.990.000 256GB 31.999.000 30.990.000 512GB 37.999.000 36.990.000 1TB 43.999.000 41.990.000 iPhone 15 Pro Max 256GB 34.999.000 32.990.000 512GB 40.999.000 39.490.000 1TB 46.999.000 45.990.000 * Giá tham khảo ngày 5/1/2024. * Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]