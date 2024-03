Aqua giới thiệu máy tắm nước nóng tích hợp loạt công nghệ an toàn điện

Aqua vừa giới thiệu các dòng máy nước nóng trực tiếp lẫn gián tiếp tại Việt Nam với loạt công nghệ mới, mà đặc biệt là các công nghệ an toàn điện. Sản phẩm được trang bị thanh gia nhiệt kép làm từ đồng nguyên chất, chống bám cặn và ăn mòn; có cấu trúc ống xoắn kép giúp tăng diện tích gia nhiệt, đẩy nhanh quá trình làm nóng và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

Máy nước nóng trực tiếp Aqua AEI45E-FP3CB kèm cây sen đứng 5 chế độ phun và điều chỉnh nhiệt độ vô cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, máy nước nóng của họ có khả năng chống dòng sét. Cụ thể là chịu được điện áp tăng đột ngột tức thời lên đến 4kV, gấp 2 lần so với 2kV của tiêu chuẩn quốc tế IEC. Ngoài ra, bằng cách gia tăng điện trở bên trong, Aqua đã giảm điện áp đầu ra của một số mẫu xuống chỉ còn 5V, tức tương đương một viên pin đại nên đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Một số công nghệ an toàn điện khác của máy lọc nước Aqua:

- Chống rò rỉ nước: Bình chứa đã trải qua thử nghiệm xung nhịp tới 100.000 lần.

- Chống đun khô: Phòng chống hiện tượng đun khô khi không có nước, hoạt động dựa vào sự kết hợp của cảm biến lưu lượng nước, cảm biến nhiệt độ và rờ-le nhiệt.

- Trường điện áp rộng: Có thể sử dụng bình thường với trường điện áp dao động 176V - 264V.

- Hệ thống chống sốc điện Shock Proof: Đảm bảo an toàn khi tắm bằng cách triệt tiêu dòng điện trong trường hợp xảy ra rò rỉ.

- Cầu giao chống giật: Tự động ngắt dòng điện chỉ trong 0,1 giây ngay khi phát hiện sự cố rò điện.

- Chống quá nhiệt kép: Bảo vệ kép giúp chống bỏng do các trường hợp quá nhiệt. Theo đó, máy sẽ tự tắt nguồn điện khi nhiệt độ nước đạt 65 độ C (mặc định) hoặc 85 độ C (cần khởi động lại thủ công).

- Linh kiện chống cháy: Bo mạch điều khiển tích hợp SCR và rờ-le siết đa ốc đều theo chuẩn chống cháy UL-94-V0 có độ cứng cáp hơn so với loại cắm rời và khó bắt lửa hơn. Ngoài ra, khối tiếp điểm cũng đạt chuẩn chống cháy UL-94-V0.

Bên cạnh các công nghệ an toàn về điện, máy nước nóng mà Aqua giới thiệu trong đợt này còn đạt chuẩn IP25 chống lại tia nước phun từ mọi hướng. Đặc biệt, máy được bổ sung các khối ion bạc được đặt tại các đầu vào và đầu ra để ức chế vi khuẩn có hại và kháng khuẩn.

Dịp này, Aqua Việt Nam cũng đã có công bố và ký kết hợp tác nhằm phân phối chiến lược ngành hàng máy tắm nước nóng của mình tại khu vực miền Trung và miền Nam. Đây là sự kiện ký kết hợp tác kinh doanh đầu tiên giữa Aqua Việt Nam và PSD dựa trên mục tiêu phân phối ngành hàng máy nước nóng trực tiếp và gián tiếp.

"Đối với Aqua Việt Nam, sự kiện ký kết lần này là tiền đề để thương hiệu mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm máy nước nóng phủ sóng rộng rãi ở hai miền Trung - Nam. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển sản phẩm, đồng hành nâng cao chất lượng sống người tiêu dùng Việt", đại diện Aqua cho biết.

