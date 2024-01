Apple vẫn bỏ túi bạc tỷ từ "quê nhà" của Samsung

Apple đã tạo ra lợi nhuận gấp hơn 5 lần từ Hàn Quốc trong năm tài chính 2023 so với năm trước. Nguồn tin The Elec cho rằng, lợi nhuận tăng lên là do mức độ phổ biến của dòng iPhone 15. Ước tính, doanh thu từ tháng 10/2022 - 9/2023 của Apple tại Hàn Quốc là 7,52 nghìn tỷ won (5,625 tỷ USD). Trong giai đoạn này, lợi nhuận hoạt động của Apple ước tính 559,9 tỷ won (417,8 triệu USD).

Các màu của iPhone 15.

Con số này lớn hơn rất nhiều so với giai đoạn từ tháng 10/2021 - tháng 9/2022 với tổng doanh thu 5,9 tỷ USD và lợi nhuận là 91,3 triệu USD.

Trước đó, từ tháng 10/2020 - tháng 9/2021, Apple đã "bỏ túi" 5,97 tỷ USD với lợi nhuận 104,4 triệu USD tại quốc gia Đông Á này.

Hiện các chuyên gia vẫn không rõ tại sao lợi nhuận của "Nhà Táo" ở Hàn Quốc lại tăng mạnh như vậy với cùng mức doanh thu. Khả năng cao là thị trường Hàn Quốc có sự tăng trưởng vượt bậc về Dịch vụ, giúp "Táo Khuyết" nâng cao con số lợi nhuận tại quốc gia này trong năm.

Apple vẫn kiếm bộn tiền tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, Hàn Quốc là một trong những quốc gia mong muốn Apple và Google cho phép các giải pháp thanh toán thay thế trên App Store. Trước đó, Apple cũng gặp khó khăn trong việc giành thị phần tại quốc gia này vì đây là lãnh thổ "đối thủ" của Samsung.

Vào năm 2022, công ty có trụ sở tại Cupertino đã chứng kiến mức doanh thu sụt giảm trong 4 quý liên tiếp. Dịch vụ tiếp tục là lĩnh vực tăng trưởng của công ty trong khi thị trường hậu đại dịch đã khiến hầu hết các danh mục phần cứng của hãng bị giảm doanh thu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]